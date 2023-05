Els alcaldables castellarencs celebren un debat electoral marcat per l’escrutini a la gestió d’Ignasi Giménez

Els candidats castellarencs encaren la recta final en el camí cap a les eleccions municipals del pròxim diumenge, 28 de maig. Aquest dimecres, els alcaldables Ignasi Giménez (PSC-Som Castellar), Dolors Ruiz (ERC), Marga Oncins (CUP), Joan Juni (Junts), Miki Vilanova (ARA Toca), Alicia Garcia (PP) i Ainhoa Pineda (Valents) han participat en un debat en què, a més de propostes per a la vila, s’ha fet balanç dels 16 anys de Giménez al capdavant de l’Ajuntament.

Aspectes com la mobilitat, amb el futur de la ronda Nord; l’habitatge, amb la construcció de pisos de lloguer social a l’antiga fàbrica Playtex; l’aposta per aportar alternatives d’oci per als joves; o la seguretat, especialment en les urbanitzacions, han estat alguns dels principals temes damunt de la taula en una jornada organitzada per l’Actual i Ràdio Castellar.

Entre les qüestions de major consens, les formacions han coincidit en la urgència de millorar la connexió a la vila, amb la construcció de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar. En aquest aspecte, Giménez ha reiterat la voluntat de complir el Pla de Mobilitat del Vallès, reclamant que el Govern català iniciï les obres per a la nova infraestructura. Un fet que ha provocat un intercanvi d’acusacions amb la candidata d’ERC, Dolors Ruiz. Sobre la mobilitat al poble, un dels temes que ha generat algunes friccions ha estat la gestió de l’aparcament després de les últimes actuacions del govern local, eliminant places al centre per traslladar-les en trams més perifèrics.

En un debat marcat per l’escrutini a la gestió d’Ignasi Giménez, les formacions han posat en dubte el desenvolupament en àrees com el feminisme, l’espai públic o la capacitat d’escoltar la ciutadania i traslladar-ho als carrers. Un fet que molts dels alcaldables han retret a l’actual cap del govern, apuntant al “desgast”, les “oportunitats perdudes” en els últims anys i “l’endarreriment” en alguns projectes, segons han anat aportant les formacions que aspiren al canvi.

Per la seva banda, Giménez ha defensat la seva gestió en el darrer mandat, marcat per les dificultats de la pandèmia, assenyalant millores en l’espai públic, amb iniciatives com l’espai de La Fàbrica destinada a joves o altres projectes lligats a l’impuls del comerç local. La qüestió de la dedicació a mitja jornada de l’alcalde, actualment treballant també com a professor en l’Institut Puig de la Creu, ha encallat el debat i ha servit a la majoria dels candidats per posar en dubte la capacitat i conveniència del candidat socialista, que s’ha defensat sostenint que és una situació “compatible”.

Els principals punts de cada formació

El PSC ha posat sobre la taula quatre eixos: equipaments, transició energètica, habitatge i treballar en l’entorn natural, apuntant a la “solvència econòmica” de l’Ajuntament per afrontar nous projectes.

ha posat sobre la taula quatre eixos: equipaments, transició energètica, habitatge i treballar en l’entorn natural, apuntant a la “solvència econòmica” de l’Ajuntament per afrontar nous projectes. ERC ha insistit en la necessitat d’optimitzar els recursos i aprofitar al màxim les inversions per millorar la vida de la gent, situant-se com l’única alternativa a l’actual govern.

ha insistit en la necessitat d’optimitzar els recursos i aprofitar al màxim les inversions per millorar la vida de la gent, situant-se com l’única alternativa a l’actual govern. La CUP ha remarcat l’obligació d’implementar polítiques feministes efectives, posant en dubte l’aplicació real de moltes de les propostes anunciades en els darrers mandats per part de Giménez.

ha remarcat l’obligació d’implementar polítiques feministes efectives, posant en dubte l’aplicació real de moltes de les propostes anunciades en els darrers mandats per part de Giménez. ARA Toca ha reiterat la necessitat de repensar la política d’aparcament i la voluntat d’incoporar noves opcions d’oci per als joves.

ha reiterat la necessitat de repensar la política d’aparcament i la voluntat d’incoporar noves opcions d’oci per als joves. Junts ha presentat una àmplia bateria de propostes, amb una voluntat d’apostar per la tecnologia per millorar l’espai públic de la vila en aspectes com l’enllumenat.

Valents ha emfatitzat el “repte pendent” de treballar en iniciatives per a fomentar el comerç i evitar que la gent “hagi d’anar a Sabadell” per fer vida, posant la lupa també en els joves.

ha emfatitzat el “repte pendent” de treballar en iniciatives per a fomentar el comerç i evitar que la gent “hagi d’anar a Sabadell” per fer vida, posant la lupa també en els joves. El PP ha assenyalat el repte d’incloure la visió dels veïns de les urbanitzacions, situant la seguretat als carrers com una prioritat.