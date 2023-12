Com serà Sabadell el 2027? Ningú té una bola de vidre per fer un pronòstic, però l’alcaldessa, Marta Farrés, ja té el full de ruta per a tot el mandat. En la tradicional trobada amb la premsa per Nadal, ha ensenyat les seves cartes per als propers quatre anys: no es faran grans equipaments però, a canvi, es millorarà l’espai públic de la ciutat.

El Govern municipal ha presentat un pla per a invertir 97 milions d’euros en els propers quatre anys, que inclou realitzar noves pacificacions de carrers, millorar parcs i zones verdes, renovar l’asfaltatge, voreres i zones d’estacionament, augmentar la neteja i renovar el clavegueram. Una estratègia amb què Farrés vol apropar-se als “problemes del dia a dia” i allunyar-se dels grans projectes i obres. Com en la ‘Barcelona posa’t guapa’ de Maragall als anys noranta, ara Sabadell es vol ‘posar al dia’ amb un seguit de mesures:

Zones verdes

Parc de les Aigües, el del Nord (i el Jardí del Sud)

Els nous parcs de la ciutat –el de les Aigües i el del Nord– estan pendents des de fa anys i ara entren en la fase final de les obres. Farrés ha reconegut que els projectes originals, anteriors a la seva etapa com a alcaldessa, “no li agradaven com quedaven”. La seva obertura s’ha endarrerit per modificacions que inclouen més arbrat i espais verds i d’estada. Amb tot, Farrés ha actualitzat el calendari –i amb la boca petita– s’ha compromès a inaugurar-los el 2025.

El projecte que torna a l’agenda municipal és el Jardí del Sud, que juntament amb el projecte de remodelació del Mercat de Campoamor, es pretén transformar tota l’àmbit i convertir-lo en un “pulmó verd” per als veïns. Es preveu una inversió de 2,2 milions d’euros en aquest mandat, però no hi ha data d’inici d’obres.

6.800 arbres nous a l’espai públic i a parcs existents

Farrés ha anunciat que es plantaran 6.800 arbres fins al 2027, el que suposarà una inversió de 6,6 milions d’euros. L’objectiu és reduir l’impacte de la situació d’emergència climàtica que travessa la ciutat. “Volem reduir la contaminació i abaixar la temperatura de la ciutat, i ho farem a través dels espais verds, ha afirmat l’alcaldessa.

S’introduirà un miler d’arbres més a espais com el parc del Taulí, a l’entorn de Castellarnau, l’avinguda de Pablo Iglesias, el bosc de Can Deu i el parc del Quebec, entre d’altres, i es reforçaran zones com els parcs Catalunya i el Central del Vallès que s’han de convertir en “boscos urbans”, segons l’alcaldessa, que també s’ha compromès a millorar rotondes i mitjanes amb arbrat i plantes arbustives (1,5 milions d’euros).

Enmig d’una sequera que va a més, el gran dubte no és com plantar arbres i plantes, sinó com mantenir-les i que no morin. En aquest sentit, s’ultima un nou pla amb Cassa per ampliar el sistema gota a gota i d’aigua regenerada a la ciutat perquè l’arbrat pugui sobreviure “independentment” de les restriccions d’aigua que s’apliquin en cada moment.

En la mateixa línia, el pla preveu instal·lar 51 tendals més en centres educatius de la ciutat que serviran de nous espais d’ombra.

70.000 metres quadrats d’asfaltatge i voreres

El pla de mandat es compromet a renovar més de 70.000 metres quadrats de calçades i voreres. La renovació dels carrers de la República, Calassanç Duran i l’avinguda de la Pau suposaran una inversió d’1,4 milions d’euros, però també es preveu asfaltar carrers en altres punts de la ciutat. En total, la previsió és gastar 8,8 milions d’euros en els propers quatre anys tant en la pavimentació com en les voreres. Entre els espais més emblemàtics, es contempla la renovació de tot l’eix central, tant la Rambla com el passeig Manresa i la via Massagué.

