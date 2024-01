Adeu als dos grans referents atlètics

L’any ha començat amb un sotrac del tot inesperat. La mort de l’atleta Carme Valero a l’edat de 68 anys ha commocionat tota la ciutat, que recorda i no ha d’oblidar mai que va ser la primera espanyola a participar en uns Jocs Olímpics, els de Montreal del 1976. I, a això, cal sumar-hi un extens palmarès al llarg de la seva trajectòria esportiva. La ciutat l’haurà de reconèixer com es mereix.

I el seu traspàs arriba quan encara no fa ni un any (2 de març de 2023) que ens va deixar Josep Molins, en el seu cas a l’edat de 90 anys i després de patir una llarga malaltia. Vinculades a la Joventut Atlètica de Sabadell (JAS), Valero i Molins van ser dues persones que van contribuir a fer de Sabadell una ciutat referent en l’esport, tant a nivell català com internacional. Les generacions més joves, i el conjunt de la ciutadania, els hauria de tenir o continuar tenint com a referents esportius i, també, com a persones, amb uns valors destacables de compromís amb la societat.

Aquesta primera setmana de l’any també ens deixa colpits pel traspàs de l’exregidor Miquel Soler, a l’edat de 54 anys. Va formar part del govern de la ciutat amb Guanyem, de Marisol Martínez, en l’etapa del quadripartit. El 2024 trepitja fort i, evidentment, toca continuar endavant.