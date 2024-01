El projecte de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per millorar la connexió amb Castellar del Vallès ha iniciat una nova fase. Una etapa en què la Generalitat ha de passar a tenir la competència per a l’execució de les obres després de la modificació legislativa impulsada per l’executiu estatal en el darrer Consell de Ministres del 2023.

En aquest context, doncs, el canvi jurídic ha de permetre fer efectiu el conveni perquè el Departament de Territori pugui licitar i executar els treballs de construcció de la carretera vallesana, que continua sense traçat definit ni calendari previst.

A l’expectativa de futurs moviments

Amb relació a això, la consellera de Territori, Ester Capella, assegura que el pas per desencallar la infraestructura ja està fet. En una entrevista al Nació, afirma que “estàvem pendents d’una reforma de la llei de carreteres que es va aprovar aquesta setmana”. En aquest sentit, “és evident que no estava la pilota a la nostra teulada”.

Per això, Capella ha donat per enllestida la part de l’executiu català en la feina de l’acord de pressupostos del 2023 i es mostra a l’expectativa de futurs moviments. “Estem pendents, perquè així vam quedar amb el ministre, que ens facin arribar un text que s’ajusti al protocol que vam signar el 7 de juliol i no allò del setembre. Allà es va intentar fer un conveni que no s’ajustava al protocol”, ha explicat sobre el procés viscut els darrers mesos.

Sobre aquesta qüestió, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, i l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, van reunir-se la setmana passada al Palau Tolrà per reivindicar la urgència de la infraestructura per potenciar el territori.