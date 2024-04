El ‘hub’ de l’esport, en via morta tres anys després

L’SBD Esport Hub no tirarà endavant, almenys de moment. Aquesta iniciativa publicoprivada volia unir l’Ajuntament, la UAB, el Parc Taulí, empreses i entitats de la ciutat per crear un pol que fomenti l’esport, la salut i la innovació des de Sabadell, aprofitant les organitzacions que ja hi ha actualment a la ciutat i que en bona part estan ubicades al denominat rectangle del coneixement que conforma la Gran Via. Allà hi ha el Taulí, el Campus Sabadell de la UAB, l’ESDi i el CN Sabadell, entre altres.

El ‘hub’ es va començar a definir en una sèrie de sessions, la primera de les quals es va dur a terme l’11 de desembre de 2020, ja fa més de tres anys, amb el títol Sabadell, epicentre de l’esport. La trobada va servir per subratllar l’oportunitat que un nucli d’aquestes característiques suposaria per potenciar el sector esportiu de Sabadell i el seu entorn per generar noves oportunitats econòmiques a partir de la col·laboració publicoprivada de tots els actors. Passats aquests anys, i sense activitat ni notícies des de fa mesos, fonts de l’Ajuntament de Sabadell preguntades per aquesta qüestió asseguren que “el Govern està centrat en dos projectes tractors: Hub Aeronàutic i el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut. En aquest segon s’hi inclouen àmbits com salut i esport”.

El febrer de 2021 es va febrer la segona sessió (Els hubs esportius, xarxes obertes) i el 16 d’abril d’aquell mateix any, la tercera, sobre valorització de projectes innovadors, start-ups i màrqueting esportiu. Des d’aleshores, fa tres anys, no ha transcendit cap més novetat, més enllà de la intenció inicial que aquest punt de trobada de salut, esport i innovació tingués la seva seu al Campus Sabadell de la UAB.

El projecte de l’SBD Esport Hub estava liderat a l’Ajuntament per Junts, com a part de l’acord pressupostari que els juntaires van signar amb l’executiu del PSC a canvi de gestionar l’àrea de la Gran Via – Ripoll i la de turisme i promoció de la ciutat. “Volem que el hub de l’esport de Sabadell s’encamini molt cap a la qualitat de vida de la gent, la recuperació de lesions o la dieta; ens donaria una singularitat”, va afirmar Ciuró en la tercera sessió d’impuls del hub.

El Hub Aeronàutic ja ha atret tres empreses

El hub aeronàutic avança a més velocitat que el de l’esport. En aquest cas, el Govern celebra que s’ha aconseguit l’arribada a Sabadell de tres empreses: l’escola de controladors aeris SkyWay, el cicle superior en Manteniment Aeronàutic de motor a turbina i pistó i, més recentment, s’ha venut una parcel·la de 10.000 metres quadrats al passeig de Sant Pau de Riu–sec, 36, perquè s’hi instal·li l’empresa de fabricació i llançament de nanosatèl·lits Celestia Aerospace.