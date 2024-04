La darrera enquesta de la Diputació de Barcelona sobre la percepció ciutadana a Sabadell assenyala la neteja com el problema més greu detectat pels veïns de la ciutat (10%), juntament amb la seguretat. Un dels factors que impacten en aquesta percepció és la brutícia, en alguns casos, provocada per l’incivisme de determinats propietaris de gossos que no recullen els excrements o que no netegen el pixat dels animals al carrer.

Al cens de Sabadell hi ha més de 10.000 gossos. Malgrat que la majoria dels seus amos fan els deures i procuren mantenir el bon estat dels espais per on passegen, encara n’hi ha que no exerceixen les seves obligacions com toca, perjudicant tot el col·lectiu. Una realitat que els afectats demanen abordar, amb accions com la col·locació de bosses als parcs o xerrades a les escoles -més enllà de les multes- per responsabilitzar tot el grup.

Com es pot actuar?

Les entitats animalistes de Sabadell alerten que la mala praxi d’un reduït grup de veïns taca les bones conductes d’una àmplia majoria. Des de l’Associació de Propietaris de Gossos reiteren que multar aquest incivisme no ha de ser l’única resposta, sinó que cal atendre les necessitats dels animals i vetllar, sobretot, per la convivència. Per exemple, amb més espais específics per a gossos.

A la ciutat hi ha una tretzena d’àrees d’esbarjo per a gossos –deu pipicans i quatre zones d’espai obert i compartit–. En canvi, hi ha llocs, com el Centre, on no hi ha cap àrea específica. Una demanda veïnal que s’arrossega des de fa temps. Fonts de les associacions lamenten que tots els projectes municipals en aquest camp -com la gatera municipal- estan aturats. A pesar de les reunions dels darrers dies, la qüestió continua sense resoldre’s.

Alternatives per millorar la convivència

Per això, des de l’associació són partidaris d’apostar per una sensibilització més efectiva. “S’ataca molt els pipis i les caques, però no tot és posar sancions. Cal fer pegadogia, no només amb cartells. Una bona opció pot ser anar a les escoles. S’han d’explicar els canvis que s’implementin a través del programa Ciutat i Escola. Són quatre els que no ho fan, però cal actuar”, demana Sílvia Carbonell, presidenta de l’associació Propietaris de Gossos. Una altra alternativa plantejada, sosté, és deixar bosses als parcs perquè els amos no tinguin excusa a l’hora de recollir els excrements.

En aquesta mateixa línia, Alba Bernabeu, de Brigada Animal Sabadell, demana canviar l’enfocament del missatge cap al ciutadà. “Porto tota la vida sentint queixes per caques de gos… Si hi ha actituds que no estan superades, que se sancionin. Però s’ha d’anar més enllà”, diu. Cal, argumenta, superar un discurs que s’ha emprat durant molt temps, únicament centrat en un plantejament negatiu i eminentment punitiu. “Els ciutadans, per exemple, han de saber com moure’s quan hi ha un gos per no espantar-lo i evitar que bordin. S’ha de naturalitzar la seva presència a l’espai públic, perquè els gossos hi són per quedar-se”, remarca.

Queixes veïnals

Amb tot, en els últims dies, diversos veïns han assenyalat alguns punts on s’acumulen els excrements. La Neus Garcia, per exemple, apuntava al parc d’Odessa, a Can Llong. “És un camp de mines”, expressava, demanant consciència als amos: “jo també tinc dret a passejar-hi”. El Jordi Braquer, per la seva banda, també alça la veu. “Em sembla que passem línies vermelles”, deia davant una escena amb excrements a les portes d’un bloc de pisos del carrer de Calassanç Duran, al Centre.

Les multes a Sabadell

Per fer front a l’incivisme, l’Ajuntament va posar en marxa a finals de l’any passat una campanya de conscienciació sobre les conductes a desenvolupar per part dels amos. Així, l’ordenança municipal de Benestar Animal inclou multes de fins a 400 euros per a aquells propietaris que atemptin contra l’animal o la higiene de l’espai públic.

El consistori, però, no ha detallat encara un balanç de com ha anat aquest mig any intensificant el control sobre el col·lectiu. Però sembla evident que la recepta per afrontar-ho, per complexa que sigui, necessita encara incorporar més ingredients.