Un autobús exprés entre Sabadell i Terrassa per l’N-150?

La falta de transport públic entre les ciutats del Vallès és una demanda compartida pels ajuntaments i entitats socials i econòmiques des de fa dècades. L’estació de Rodalies a Can Llong, del segon túnel d’FGC en direcció a Barcelona i la connexió directa Sabadell-Granollers, entre altres projectes, acumulen pols als calaixos dels governs de la Generalitat i de l’Estat.

La Fundació Bosch i Cardellach demana a les administracions que redueixin el llistat d’infraestructures pendents i facin una proposta curta i “realista”. En una anàlisi signada per tretze experts, l’entitat proposa crear un nou servei d’autobús exprés al Vallès a través de l’N-150, les carreteres de Terrassa i Barcelona, que doni servei a les dues capitals del Vallès i municipis com Barberà i Cerdanyola del Vallès.

“No té cap sentit que no hi hagi un servei per l’N-150, quan tot aquest àmbit suma més de mig milió de persones”, assegura el portaveu de la comissió, l’arquitecte Manel Larrosa. Actualment, la majoria dels serveis d’autobús tenen origen i destinació a Barcelona, unes línies “centralitzades” que no poden suportar una demanda tan elevada.

La línia interurbana A1, que fa el trajecte entre Sabadell i Barcelona per Barberà del Vallès, va saturat en hora punta, el que ha generat queixes dels usuaris i dels ajuntaments. El departament de Territori va reforçar el servei a finals de maig amb més freqüències, però els busos continuen desbordats. El Govern català en funcions assegura que es deu al caos de la línia R4 de Rodalies.

Segon túnel d’FGC per Sant Cugat

A mitjà i llarg termini, els ponents demanen prioritzar diverses actuacions a Sabadell i al Vallès: construir l’intercanviador de Volpelleres (S2 i R8), l’estació de Can Llong (R4), el túnel de Montcada i Reixac per retallar temps de trajecte entre Sabadell i la capital (R4) i desdoblar el túnel d’FGC a Sant Cugat per poder disposar de més freqüències entre la ciutat i Barcelona, tal com proposa el Govern català en funcions.

L’informe de la Fundació conclou que s’ha de descartar la línia d’FGC entre Terrassa, Sabadell i Barcelona pel Parc de l’Alba i la UAB (Cerdanyola), el conegut com a túnel d’Horta. Creuen que és “excessiu” pel seu cost econòmic estimat –1.812 milions d’euros–, i que dona “poca cobertura” al territori.

“És un projecte d’abans de la bombolla immobiliària… Com es podria justificar una inversió així si no se’n fan al Vallès Oriental i al Maresme?”, conclou Larrosa. D’aquesta manera, la Bosch i Cardellach es distancia del posicionament expressat per gran part dels ajuntaments de la comarca i la Cambra de Comerç de Sabadell.