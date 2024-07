Sabadell podria obrir la seva primera gatera municipal previsiblement al llarg de 2025. L’Ajuntament ha presentat el projecte aquest dilluns, i preveu que l’equipament tingui capacitat per acollir fins a un centenar de gats de forma temporal. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment avui mateix el projecte d’obres, amb un pressupost de gairebé 340.000 euros, i ara començaran els tràmits administratius abans de ser una realitat. Un cop estiguin adjudicades les obres, es preveu que durin sis mesos.

La gatera estarà ubicada en un solar de Can Roqueta, concretament al carrer de Can Maurí. Tindrà un dispensari mèdic per tenir cura dels animals. El consistori argumenta que la finalitat d’aquest espai “serà la d’acollir gats que temporalment no poden estar al carrer (per estar malalts o ferits”, per socialitzar els que es puguin adoptar i per reubicar els que cal desplaçar del lloc on es troben”. Aquest nou equipament permetrà posar fi a l’impàs de temps que hi ha hagut des del trasllat dels felins del ‘solar dels gats‘, entre els carrers de Raimon Casellas i de Bernat Metge –en una part del qual ara hi ha 11 pistes de pàdel–, a l’espai provisional que es va habilitar al barri d’Hostafrancs.

L’Ajuntament recorda que l’associació PROGAT, en col·laboració amb el consistori, realitza controls dels gats de carrer mitjançant l’esterilització i el control sanitari de les colònies ubicades a diferents punts de la ciutat. Voluntaris de l’associació se’n fan responsables, els subministren aliments deshidratats, controlen el seu estat de salut, etc.

Fa més de dos anys que persones voluntàries que alimenten gats de carrer reclamen que s’habiliti una gatera municipal. El 2022, segons dades oficials, es van detectar 104 colònies de gats, amb uns 1.300 exemplars en total. Des del 2021, Sabadell disposa d’una vintena de cathotels, antics contenidors de vidre adaptats per poder resguardar els felins.