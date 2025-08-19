Les notícies més destacades d'aquest dijous 4 de setembre a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
“Serà provocador i divertit”. Marta Pontnou i Laura Fa estan més que preparades per al pregó de la Festa Major de Sabadell 2025. Mantenen el discurs i l’outfit com un secret tancat amb clau, però anticipen un pregó trencador, incòmode, sarcàstic i un punt televisiu. Pontnou, de Sabadell de tota la vida, és assessora d’imatge i vicepresidenta de la Xarxa Onion, farà tàndem amb Fa, la periodista del cor que ha passat per totes les cadenes i ràdios del país. No és de la ciutat, però com si ho fos, ens explica.
“Els Mossos d’Esquadra tenim prou efectius per donar resposta en cas que fos necessari o passés algun incident durant la Festa Major, tot i que preveiem que sigui tranquil·la”, explica el cap de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (ABP) dels Mossos d’Esquadra. Des del cos de seguretat de la policia catalana crearan un dispositiu especial durant la Festa Major, conjuntament amb la Policia Municipal -que treballarà per Decret-, per fer front a les necessitats de seguretat ciutadana durant els dies de celebració, del 5 al 8 de setembre.
Diversos centenars de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament, per reclamar la fi de la guerra a Gaza i en defensa de Palestina. La protesta s'ha dut a terme a les 19 h i, després, diverses persones s'han manifestat Rambla avall. Aleshores, algunes persones han fet pintades a alguns establiments, com Zara i Nespresso, als quals acusen d'estar vinculats amb Israel.
Tot va començar al voltant de les tres de la matinada. El conductor d'una furgoneta es va saltar un control a la plaça d'Alfons Comín de Gràcia (Barcelona), i va iniciar una fugida a tota velocitat fins a Sabadell. Pel camí, l'individu, de 21 anys, va llançar per la finestra una maleta amb 40 quilos d'haixix, que posteriorment van ser recuperats per agents policials en una sortida de la C-58.
Un any més, serà un dels protagonistes de la nit en què es dona el tret de sortida oficial de la Festa Major a l'Eix Macià. L'animador per excel·lència a dalt i a baix de l'escenari. "Farem un espectacle de nassos, com sempre", resumeix amb la vehemència habitual sobre la proposta del Vaparir Tour, que omplirà l'indret la matinada de divendres a dissabte. Un dels instants de més felicitat de l'any, quan gairebé tot està per fer.