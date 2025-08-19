Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
L’art de posar veu a actors i actrius, a dibuixos animats o a anuncis és molt més complex del que pot semblar. Si algú es pensa que és polsar el botó de gravar, llegir davant d’un micròfon i enviar-ho a Netflix va força equivocat. Corina Ceapa, responsable del Departament de Producció de Sonilab, l’únic estudi de doblatge sabadellenc i vallesà, explica tot el procediment que segueix un contingut des que arriba a l’estudi fins que s’envia per emetre’s.
Tot i que encara queden dies d'estiu i la calor no ha marxat ja tenim data confirmada per l'encesa de les llums de Nadal a la ciutat. Un acte cada any més significatiu que congrega sabadellencs per donar la benvinguda a la campanya de Nadal a Sabadell. L'any passat es va viure una triple encesa de llums, amb el tret de sortida al passeig de la Plaça Major on la figura del Llaminer va esdevenir fonamental per atreure encara més públic.
Primer partit i primer punt d'un Centre d'Esports que no ha pogut desfer el mur de l'Eldense en la jornada inaugural de Primera Federació. Els de Ferran Costa han estat força superiors en la major part del duel i han gaudit de nombroses ocasions, però s'han trobat en el porter rival, Ramon Vila, un autèntic malson. Un empat agredolç, però amb bones sensacions per a arrencar la temporada de retorn a la categoria de bronze estatal.
L’Euterpe –que ha anat patint una variació fonètica popular fins a esdevenir Uterpa– és un dels negocis més icònics i antics de Sabadell, encara ara, 133 anys després de la seva creació i ho regenta la quarta generació de la família. L'actual propietari i cap de cuina, Joan Manel Flaqué, ens explica la història del restaurant, què significa per a ell i quin futur li espera a l'icònic establiment.
Els curiosos que aquests dies passen pel carrer del Sol, a tocar de la Rambla, hauran vist la reforma d’un local que ja té nom propi: Tatami Sabadell. Es tracta d'una reconeguda acadèmia d'arts marcials sabadellenca que després d'una dècada al carrer Ferran Casablancas, enceta ara una nova etapa al número 141 del carrer del Sol.