Les notícies més destacades d'aquest dimarts 2 de setembre a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
El Departament de Salut iniciarà la campanya de vacunació de la grip i la covid-19 el 22 de setembre, començant per les residències de gent gran, les persones majors de 80 anys i les dones embarassades. Tot i que la temporada passada la incidència del virus va ser un 35,6% superior a l’anterior, hi va haver menys ingressos i casos greus. El pic màxim d’ingressos per grip va ser un 39% inferior, i els hospitalitzats es van reduir a la meitat (1.403, davant els 2.777 de l’any anterior).
La delinqüència a Sabadell ha disminuït un 8% aquest primer semestre, respecte al mateix període de l’any passat. En xifres absolutes, el total d’infraccions penades pel conjunt de cossos de seguretat del país ha passat dels 5.546 als 5.100 en el mateix període (de gener a juny) amb tan sols un any de diferència. Aquesta xifra, emesa pel Ministeri de l’Interior en el seu balanç trimestral de criminalitat, suposa una davallada del 8% en tan sols un any, i continua la tendència a la baixa que ja es va mostrar durant el primer trimestre d’aquest 2025, quan la criminalitat va disminuir un 9% respecte al 2024.
Els responsables del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac han repetit en les últimes intervencions públiques la voluntat d'implementar un model més sostenible en tot aquest entorn privilegiat del Vallès Occidental. El plantejament ha tingut impacte en diferents àmbits. Un dels més comentats, els tancaments del restaurant al cim de la Mola i el de l'aparcament de Can Robert. Mesures que han suposat una davallada de visitants en l'últim any.
El cartell de la Festa Major d’aquest any ajunta tradició, festa i pàtria sabadellenca per resumir mitjançant la il·lustració què suposa aquesta celebració per a la ciutat: cercaviles, família, festes populars i molt més. La imatge d’aquesta Festa Major, liderada per un dibuix que recopila el més destacat de la festa, neix d’un concurs promogut per Transports Urbans de Sabadell (TUS), en un concurs en el qual hi va haver gairebé una cinquantena de participants i Hèctor Fernández Cousiño, el guanyador, explica com va ser el procés.