Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Els patinets elèctrics patiran un canvi en la llei que els regula i a partir del 2 de gener de 2026 hauran de contractar obligatòriament una assegurança d'accidents i registrar el vehicle per poder continuar circulant. La mesura, aprovada al Congrés dels Diputats, vol vetllar per a la seguretat dels conductors d'aquests vehicles, protegir les víctimes en cas d'accident i incrementar la cobertura de les víctimes, si s'escau. Què en pensa la ciutadania?
En total, prop de quaranta gats han pogut trobar família en els set primers mesos de vida de Momotaro Cat Cafè, la cafeteria de Can Llong que combina espai gastronòmic amb l’adopció de felins que provenen de la Protectora d’Animals de Sabadell. Encara hi ha gats, però, que esperen casa i han trobat un espai d’acollida temporal a la cafeteria.
Veïns de Ca n’Oriac han alçat la veu per denunciar “alguns problemes de vandalisme” que s’han produït recentment a l’aparcament adjacent al Pavelló Nord. Segons expliquen diversos afectats, darrerament s’han registrat desperfectes i actes vandàlics a vehicles estacionats que han provocat danys a retrovisors o a elements exteriors, i reclamen més vigilància.
L’esmorzar de forquilla guanya un aliat al Centre de Sabadell per allunyar-se del perill d’extinció. És el restaurant Atipa’t, que obrirà el 29 d’agost amb un receptari clàssic català com a bandera. Un dels grans reclams que promet l’establiment serà el menú de matins, de dilluns a divendres, amb sis plats a triar, mig litre de vi amb porró i cafè o cigaló. A triar, plats com el cap i pota, el fricandó amb bolets, tripa, el bacallà amb samfaina i el civet. Estarà ublicat al carrer d’en Font, 16-18, on hi havia hagut Frankfurt la Plaça.
El final del mes d'agost ha portat una pluja de diners al Vallès Occidental. En pocs dies de diferència, dues localitats s'han vist esquitxades per premis importants en els recents sortejos de la Loteria Nacional i la BonoLoto: Barberà del Vallès i Terrassa. Quant han guanyat?