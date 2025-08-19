Les notícies més destacades d'aquest divendres 29 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
“Sabadell no fa vacances, la ciutat està viva”, sosté Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria, que assenyala que gran part de l’hostaleria de Sabadell no s’ha aturat durant l’estiu. Malgrat les pluges, les onades de calor i els caps de setmana de platja, la capital vallesana no s’ha quedat buida –com passava anys enrere– i l’hostaleria ha mantingut el pols. Segons un sondeig elaborat pel Diari entre els establiments de la ciutat que no han tancat per vacances, un 66% assegura haver mantingut el ritme del passat estiu, un 16% ha millorat resultats i només un 18% ha vist caure lleugerament la facturació.
A Sabadell, la tornada a l’escola ja es deixa sentir en establiments com l’Abacus, on aquests dies es multiplica la feina per atendre les famílies que s’apropen a fer la compra de material escolar. “Des de finals de juny, quan les escoles faciliten les llistes, ja comença la campanya, però el gruix arriba ara, les dues primeres setmanes de setembre”, explica Lourdes Lafuente, responsable de la botiga. Per això, la cooperativa reforça plantilla durant aquests dies amb incorporacions temporals.
El que passa més enllà de la porta de 'Gaya' és un misteri. Els creadors d’aquest joc d’escapada en viu, situat a la Creu Alta, prefereixen no fer-hi fotografies ni tampoc revelar-ne gaires detalls. Assegurar la privacitat és, probablement, la llei més sagrada dins la comunitat dels escape rooms. Malgrat que ens trobem en plena era dels spoilers –les xarxes socials han fet molt mal–, els jocs d’escapada en viu han aconseguit mantenir els seus secrets ben tancats amb pany i forrellat.
En mans dels jutjats. El cas dels pisos de protecció oficial d’una promoció impulsada per Can Llong 1952 Construccions i Promocions S.L. que es van adquirir sobre plànol i mai es va entregar als seus propietaris es troba ara als tribunals després d’anys de promeses incomplertes i un solar on encara mai s’ha edificat. Els 36 habitatges de la promoció, que es començaven a comercialitzar el 2017 i havien d’estar enllestits l’any 2019, mai no es van construir, i ara el cas es troba en fase d’instrucció judicial.
La programació musical saltarà entre l’Espai Concert de l’Eix Macià, que aquest any s’ha reconfigurat per evitar col·lapses com el de l’any passat amb Juan Magan, l’Estruch i la plaça Sant Roc. El divendres hi haurà un gran concert esbojarrat de La Casa Azul i un altre més tranquil de Joana Serrat. A l’Eix Macià, el dissabte, torn per a la música en llengua castellana. El diumenge, per a la música en llengua catalana. Repassem quina música aterrarà a Sabadell!
Molts veïns de Badia es veuen obligats aquests dies a canviar els hàbits a l'hora de dur a terme una d'aquelles pràctiques rutinàries: fer la compra. El passat dissabte, 23 d'agost, i tal com estava previst després de les darreres reunions entre el govern local i Mercadona, l'establiment de l'avinguda de la Costa Brava va quedar tancat definitivament. Una situació que ha alterat la quotidianitat de la zona, acostumada al moviment de persones carregades amb bosses a les mans.