La Xarxa Onion lliura els seus premis a Next Arquitectura, Qualla i Columat

La Xarxa Onion, entitat local de cooperació empresarial, va entregar aquest dijous al vespre el Premi Onion de l’any 2022 a Next Arquitectura i el Premi Onion Emergent, amb caràcter ex aequo, a les start-ups Qualla i Columat. El lliurament de guardons es va fer en el tradicional sopar anual de l’entitat, que es va celebrar al restaurant Suís de Sabadell, com és habitual. L’acte va comptar amb la presència d’una seixantena d’assistents, la majoria d’ells emprenedors locals.

D’entrada, la primera empresa distingida de la nit va ser Qualla, start-up guardonada “per reivindicar que es pot començar a emprendre més enllà dels 50 anys”. El seu fundador i conseller delegat, Carles Porta, va agrair el reconeixement i va afirmar que li feia “especial il·lusió” que el premi fos de caire sabadellenc: “Qualla va néixer a Sabadell, ha crescut a la ciutat i continuarà instal·lada aquí. N’estem molt orgullosos”.

Qualla, nascuda el 2017, disposa d’una aplicació que permet posar ordre durant la recollida dels infants a les escoles, extraescolars, clubs esportius i casals d’estiu. Ja són uns 8.000 usuaris que fan servir l’eina i es calcula que la plataforma ha registrat fins al moment 420.000 recollides.

“És un plaer rebre el premi”

A continuació, va ser el torn de Columat, companyia reconeguda per donar “visibilitat” a les empreses emergents del sector industrial. Els seus fundadors, la sabadellenca Georgina Coll i el terrassenc Albert Bladas, van recollir el premi. Coll va mostrar la satisfacció de “tot l’equip” de la companyia per rebre el guardó de la Xarxa Onion i va reivindicar la proposta de valor de Columat: “Els nostres punts de recollida intel·ligents permeten reduir els costos i l’impacte ambiental de la logística de l’última milla. Ara, estem començant la nostra internacionalització i tancarem una ronda de finançament. Ens queda molt camí al davant”.

La solució de Columat es basa en un servei de recollida de la compra mitjançant armariets intel·ligents (smart lockers), amb i sense control de temperatura, que permet optimitzar la logística i reduir l’impacte ambiental. La start-up, que es troba a l’acceleradora de Juan Roig (president de Mercadona), Lanzadera, vol arribar a ser el hub de distribució de comandes i optimització de recursos logístics a l’Estat i, més tard, també a Europa.



Finalment, Next Arquitectura va rebre l’últim premi de la nit. La companyia va ser distingida “per la seva capacitat de creixement” dins del sector de l’arquitectura. Els seus socis fundadors Núria Vílchez i Gerard Ribot van rebre el guardó i es van mostrar agraïts a la Xarxa Onion. “Ens fa molta il·lusió aquest premi, perquè fa 10 anys, quan cap dels dos teníem feina, no hauríem pensat que acabaríem rebent cap reconeixement”, va expressar Gerard Ribot.

El cofundador de Next Arquitectura també va aprofitar per reivindicar la raó de ser de la companyia: “Des de l’inici teníem un somni i volíem fer les coses diferent de la resta del sector. A vegades, hi ha moments en què hem dubtat de si estàvem pel bon camí, però sempre hem tirat endavant. De fet, tenim els mateixos somnis de quan vam començar”, va remarcar Ribot.

Next Arquitecura, que va néixer ara farà 10 anys, disposa de més de 30 treballadors i recentment ha obert una oficina a Madrid, que complementa la que tenen a Sabadell.

El Taulí, també present

Així mateix, en el marc del sopar, també es va presentar en societat la nova àrea de Fundraising de l’Institut d’Innovació i Recerca I3PT del Parc Taulí, de la mà del seu responsable, Ismael Ávila. Aquesta àrea té l’objectiu de captar recursos d’entitats sense ànim de lucre per poder tirar endavant els seus projectes.

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) s’encarrega de gestionar prop de quatre projectes a l’any, que són finançats gràcies als assajos clínics i als programes de finançament públics. A partir d’aquestes iniciatives, s’acaba formant una nova empresa (spin-off), que acaba funcionant de manera independent. És el cas, per exemple, d’Anais Medical, que crea productes que imiten el cos humà, com un braç, i permeten a estudiants i professionals fer pràctiques amb models realistes. Un altre exemple és BetterCare, un sistema que permet recopilar els senyals de diferents dispositius mèdics connectats a un mateix pacient, i integrar-los a la història clínica, perquè després els metges els puguin consultar i interpretar-los.