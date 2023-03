El nou Passeig o les obres de la Gran Via transformen el districte 1

Un dels sectors de Sabadell amb més canvis urbanístics dels darrers anys és el districte 1, en els barris del Centre, Hostafrancs, La Cobertera – Covadonga, Nostra Llar, Sol i Padrís i Avinguda – Eixample. La transformació té en la renovació definitiva del Passeig de la Plaça Major un dels punts neuràlgics. Però n’hi ha més, que expliquen una inversió d’uns 8 milions d’euros.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat els esforços perquè els espais de centralitat esdevinguin un punt d’atracció. “Al districte 1 hem renovat el passeig de la Plaça Major, posant punt final a anys i anys de provisionalitat i estem fent possibles projectes de ciutat com la millora de la Gran Via o també la nova escola d’Infermeria que ja ha començat i haurà d’anar a l’Artèxtil quan l’edifici s’hagi rehabilitat”, ha enumerat. Al mateix temps, ha celebrat que hi hagi més espais per a ús ciutadà, amb més verd, pacificant algunes zones i actuant també en els equipaments.

El nou Passeig

Amb la renovació definitiva del passeig de la Plaça Major, que ja presenta la seva configuració definitiva, s’ha posat fi a dècades de provisionalitat. El nou espai compta amb 65 arbres, 23 més dels que hi havia abans, noves zones enjardinades i elements singulars com un pòrtic de llum i aigua i dos conjunts de brolladors. La remodelació ha comportat una inversió de gairebé 1,3 milions d’euros.

Una altra de les intervencions que s’ha portat a terme al Centre és la remodelació del carrer de la Indústria. Amb la reforma, amb un pressupost de més de 740.000 euros, s’han guanyat 2.000 m2 d’espai de passeig i estada per a la ciutadania. D’altra banda, al sector Centre – Creueta s’han pacificat i apostat per reduir el trànsit en diversos carrers.

Transformació de la Gran Via

Pel que fa al programa de transformació urbanística de l’àmbit Gran Via – Ripoll, s’està intervenint en aquests moments per crear noves zones d’estada, amb més arbres i vegetació, als carrers de Calassanç Duran amb Alguersuari i Pascual, a Rambla amb l’avinguda de Barberà, a Quevedo i al carrer de l’Illa. Així mateix, està prevista la remodelació de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau-Buxeda i de Sol-Sardà, on es suprimiran els passos soterrats i es millorarà l’accessibilitat a la zona. L’actuació, ha exposat el consistori, anirà acompanyada d’altres millores incloses en el projecte Gran Via-Ripoll que pretén fer d’aquesta artèria de la ciutat un eix més sostenible i eficient. Entre els canvis, també està previst reurbanitzar la ronda d’Orient en el tram entre Calassanç Duran i Xaloc, per convertint-la en una zona de pas prioritari per a vianants i millorar la comunicació del tanatori amb la pineda existent.

Recuperació de la pista poliesportiva de Nostra Llar

Pel que fa a equipaments, estan en marxa les obres del poliesportiu Nostra Llar, que permetran rehabilitar i ampliar l’edifici de serveis i recuperar la pista poliesportiva per tal que es pugui tornar a fer servir. Al projecte es destinen prop de 600.000 euros. També en relació amb els equipaments, s’han iniciat les obres d’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer. Una part dels espais es destinaran a l’Escola Municipal de Música.

L’Artèxtil

En paral·lel, hi a altres projectes que s’estan impulsant en aquest sector de la ciutat. En aquest marc, el nou grau d’infermeria de Sabadell ha començat a impartir-se aquest curs 22-23 a la UAB. Els nous estudis universitaris, de caràcter públic, es podrien traslladar a l’Artèxtil, segons les previsions, el curs 26-27, després d’una primera fase de rehabilitació de l’edifici per acollir la Unitat Docent. En aquesta primera etapa s’invertirien a l’entorn de 5,8 milions d’euros, 4 del quals d’aportació municipal.

L’aparcament del Passeig

D’altra banda, aquest mandat s’ha adquirit a FGC l’obra inacabada de l’aparcament de l’estació del passeig de la plaça Major i s’està avançant en el procés per poder connectar aquest espai amb el pàrquing de la plaça del Dr. Robert i donar lloc al nou aparcament del Passeig. El nou equipament, amb 490 places, incrementarà l’oferta d’aparcaments de rotació, tot facilitant l’accessibilitat al comerç de la zona i reduirà les places en superfície dels carrers del centre, ampliant l’àrea destinada als vianants.