“No ens aturem. Hem de continuar amb els projectes que marquen el ritme de la capital que som”. El segon Govern de Marta Farrés marca els objectius dels primers cent dies de mandat. El pla d’acció inclou canvis urbanístics i a l’espai públic –nou pla del Ripoll, renovació d’entorns escolars i plantació d’arbres– i millores seguretat i civisme –compra d’habitatges ocupats i una campanya de bons comportaments per als propietaris de gossos–.

Els repassem, un per un:

El nou museu del tèxtil

La compra del Museu del Gas es farà efectiva en els primers cent dies del nou Govern. Farrés vol recuperar l’equipament, que va tancar el 2018, per reconvertir-lo en un espai dedicat a la història i al tèxtil sabadellencs. L’abandonament del museu, juntament amb el mal estat de la casa Grau, degrada la plaça del Gas i el seu entorn. “La cultura és l’ànima de la ciutat”, defensa Farrés.

L’Ajuntament iniciarà converses amb l’Esdi, el Gremi de Fabricants i la Fundació Antoni de Montpalau per definir el projecte museístic i després, ja cap a finals d’any, s’aprovarà la compra de l’edifici a Naturgy via ple municipal.

Quin preu pagarà l’Ajuntament pel museu? Farrés opta per no dir-ho: vol parlar primer amb els grups de l’oposició. El que sí se sap és que les obres de rehabilitació i condicionament de l’equipament començaran el 2024 i suposaran una inversió d’uns 450.000 euros.

2. Més empreses al Ripoll

El riu Ripoll és un dels segells distintius de la ciutat. L’espai natural té mancances: hi ha naus abandonades, brutícia i problemes d’accessibilitat. Per donar una sortida, el Govern municipal aprofitarà la seva majoria absoluta per modificar el pla urbanístic en el ple del 14 de juliol. La nova normativa, “més flexible”, permetrà que a la llarga s’instal·lin noves empreses a la vora del riu –des d’indústries sostenibles a espais culturals, restaurants i zones esportives–.

En els últims anys, la normativa restrictiva i obsoleta de l’entorn del Ripoll ha impedit l’arribada d’empreses. Segons Farrés, la situació es capgirarà “després de vacances” quan es tancarà un acord perquè arribi el primer projecte empresarial a la vora del riu. “No puc dir gaire més, però no serà un SurfCity“, ironitza per remarcar que serà un projecte pensat per ser a la vora del Ripoll.

3. Primera compra de pisos ocupats

Les ocupacions d’habitatge s’han multiplicat per cinc en una dècada, segons les dades dels Mossos d’Esquadra. El Govern municipal considera que part de les ocupacions tenen un rerefons “delictiu” –robatoris, tràfic de drogues– i comporten problemes de convivència. Comprarà pisos ocupats amb l’objectiu de desallotjar-los i després convertir-los en habitatges socials.

El primer, propietat del fons voltor Divarian i situat al barri de Gràcia, s’adquirirà per uns 720.000 euros en les properes setmanes. És un bloc de pisos que disposa de vuit immobles.

4. Unitat policial especial per sancionar l’incivisme

Un dels problemes de Sabadell és la “falta de civisme”, segons el Govern municipal, que iniciarà una campanya de sensibilització per als propietaris de gossos perquè agafin consciència de recollir els excrements dels animals de companya i netejar els pixats amb aigua. La campanya es dirà ‘Convivència animal: si ho fas bé, tot encaixa’ i constarà d’uns kits, amb bosses de recollida i bidons d’aigua, que es repartiran de manera gratuïta als pipicans.

La campanya de conscienciació tindrà lloc durant l’estiu i, a partir de setembre, la Policia Municipal començarà a multar. “Primer avisarem i després es multarà a tot aquell que no sigui cívic”, avisa l’alcaldessa, que crearà una unitat policial especial per vigilar les actituds incíviques i sancionar.

5. Plantació de 1.500 arbres arreu de la ciutat

A Sabadell hi ha moltes places dures i falten espais verds. A banda dels parcs que s’estan construint –el del Nord i el de les Aigües–, el Govern vol continuar amb la plantació d’arbres repartits l’espai públic.

Durant les vacances es plantaran un miler d’exemplars al parc de la Romeua, al parc Central del Vallès i al parc de Catalunya. Els altres 500 es col·locaran a eixos viaris com la Gran Via, la ronda Ponent i la carretera de Terrassa. “Els arbres poden fer de pantalla i abaixar la temperatura de les cases fins a sis graus en episodis de calor”, defensa l’alcaldessa.

6. Més entorns escolars

El Govern vol aprofitar l’estiu per fer obres de millora en els entorns d’una vintena llars d’infants, escoles i instituts de la ciutat. Les obres, que estaven previstes en el mandat anterior, consistiran en l’ampliació de les voreres i dels espais d’estada i la millora de la senyalització.

La inversió prevista serà d’uns 920.000 euros i afectarà de les llars d’infants del Vapor Buxeda Nou i l’Arraona; les escoles Sant Julià, Samuntada, Joaquim Blume Estel, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Can Llong, Gaudí, Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator, Bertran i Jaume Viladoms. La majoria d’obres estaran acabades abans de començar el curs.