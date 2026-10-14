"Aquí falta una gran quantitat d'arbres"

La plaça de Galileu, a Can Rull, és un dels molts punts de la ciutat que tenen escocells buits. Llocs on en algun moment hi havia un arbre que, pel motiu que fos, va acabar desapareixent i no s’ha reposat ni allà ni a prop. És el que observen diàriament veïns de diferents barris, com aquest o la Creu Alta, on Manolo Cabello i una altra veïna del barri creualtenc, Sara, han comptabilitzat entre aquestes dues zones 128 escocells buits i més de 400 casos en què només hi ha una part del tronc perquè l’arbre està talat.
Ho van fer en el marc de l’Ecomapa d’Ecologistes en Acció. “Falta una gran quantitat d’arbres, hi ha molts escocells buits”, denuncia Cabello; i hi coincideix el president de l’Associació de Veïns de Can Rull, Juan Moreno: “Hi ha veïns que venen enfadats [a l’associació] perquè és vergonyós. Volem posar pancartes perquè això no continuï així. Tot va a la via Alexandra, cap al barri, res”
Cabello afegeix que “està bé que arreglin carrers, places i parcs, però obliden la resta de la ciutat. Ens falten arbres, ombra”. I apunta dos llocs més especialment sensibles en aquest aspecte: l’avinguda de Lluís Companys i, a la via Alexandra, el tram de davant de l’escola Andreu Castells. Juan Moreno afegeix altres llocs, com la plaça de Josep Masllovet.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals apunten que “la voluntat és anar reposant els arbres que falten i recuperar les línies d’arbrat dels carrers”. Afegeixen que al llarg d’aquest mandat (2023-27) s’hauran plantat uns 4.000 arbres nous que se sumaran als 4.000 plantats durant el mandat anterior (2019-23). Aquestes xifres inclouen les plantacions a escocells però, també i especialment, les que s’han fet en el projecte per incrementar el nombre d’arbres en els boscos urbans (un miler d’exemplars nous a llocs com la zona verda del darrere del centre cívic de Sol i Padrís); parc com el d’Odessa, del Nord i de les Aigües i els Jardins del Sud (prop de 150 arbres en aquest darrer cas, pendent d’estrenar); la ronda de Collsalarca (se’n preveuen 522 nous), etc. Sobre el motiu de la retirada dels arbres que falten, des del consistori apunten a la sequera dels darrers anys, plagues que danyen la salut de l'arbrat o perquè no han pogut créixer amb seguretat i es retiren per prevenció.