Festa Major

Consulta el més destacat de la Festa Major d'aquest 5 de setembre de 2025

T'expliquem les activitats més destacables d'ahir i les prèvies de desenes de propostes!

  • El correbars de Sabadell del 2024 -
Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 09:23
Actualitzat el 05 de setembre de 2025 a les 09:25

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat. 

FOTOS | L'Animalada Gran i el Pregó Alternatiu encenen la metxa de la Festa Major de Sabadell

  • L`Animalada Gran de Festa Major de Sabadell 2025

Centenars de persones van omplir carrers del Centre dijous a la nit per gaudir de la cercavila i la primera nit de disbauxa a mitjanit de la mà de l'Animalada Gran. Organitzada per prop d'una desena d'entitats diferents, la jornada va obrir la porta a la faceta més esbojarrada, alternativa i jove de Festa Major. Amb una explosió de color, llum i ritme.

Tot a punt perquè Sabadell es transformi en una ciutat plena de "guiris"

  • El Correbars de l'any 2024, un dels esdeveniments amb més afluència de la celebració

El Correbars, que se celebrarà el pròxim dissabte dia 6 de setembre a les 19 h i començarà des de Can Capablanca, és un dels esdeveniments més esperats de la Festa Major de Sabadell, principalment pels més joves de la ciutat que volen fer de la celebració un esdeveniment local que ajunta amistat, ciutat i il·lusió. Concretament, aquesta activitat no forma part de la programació que presenta l’Ajuntament de Sabadell, sinó que és una iniciativa d’un grup alternatiu que presenta propostes autogestionades, popularment conegudes com la “Festa Major Alternativa”.

Sabadell recupera el Clàssic La Llana més de cinquanta anys després

  • Josep Maria Fernández, guanyador de l`edició de l’any 1971

El ral·li de la Llana es va córrer per les carreteres de la comarca en cinc ocasions entre 1968 i 1972. En els orígens, es corria de nit, a finals de febrer i amb fred intens, encara que això no impossibilitava que les carreteres s’omplissin de públic. Amb un format molt similar, però adaptat en l'actualitat, el Motor Club recupera aquesta cursa clàssica en la Festa Major d'enguany.

Ambient festiu i gran arrencada a la fira d'atraccions de l'Eix Macià

  • L`estrena de la fira d`atraccions de l`Eix Macià

La fira d'atraccions de l'Eix Macià ha arrencat oficialment aquest dijous 4 de setembre, un dels espais més icònics i multitudinaris de la Festa Major de Sabadell. Un primer dia amb ambient intens, on destaquen els grups de joves i famílies que aprofiten l'oferta especial de 2x1 en atraccions (pel preu d’una entrada es poden gaudir dues atraccions), una proposta que converteix el dijous de fira en una oportunitat perfecta per treure el màxim profit a l’experiència.

