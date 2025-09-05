Repassa el més destacat d'aquest cap de setmana de Festa Major

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
La flama de la cercavila infernal va omplir els carrers de Sabadell. Les espurnes, la pirotècnia i el foc van travessar el cor de la ciutat, des de la plaça de la Creu Alta fins al Mercat Central, on es van fer veure i sentir per tots els sabadellencs. Els més atrevits -alguns ben tapats i altres més inconscients es van endinsar dins de la pluja de guspires sense pensar-s’ho dues vegades.
'Eix Macià es va tornar a omplir per viure un dels concerts més multitudinaris. Joves, famílies amb pares i nens petits i també alguns ja més veterans es van aplegar a l'avinguda, disposats a cantar els hits d'Abraham Mateo, que havia promès emocions fortes en la seva visita a Sabadell. I va complir.
Arribava amb ganes de petar-ho a Sabadell i des del primer moment va complir el seu propòsit. Chenoa va recuperar alguns dels grans hits de la seva discografia per posar-se a la butxaca els assistents a l'Eix Macià, que va quedar il·luminat amb la seva presència. Amb una mica de retard després del xou d'Abraham Mateo, l'estampa entre el públic va canviar, amb cares una mica més veteranes a les primeres files.
Gran èxit en l'edició més multitudinària de la història de la Cursa Popular. Més de 5.000 corredors i corredores han omplert els carrers de la ciutat en la prova esportiva reina de la Festa Major un any més. L'expectació ha estat màxima en un recorregut que ha canviat lleugerament enguany amb l'arribada i la sortida tradicional al passatge de Sant Oleguer, al pavelló de Sol i Padrís, i amb un circuit per algunes de les zones més cèntriques de la ciutat. La jornada la tanquen les cinc sortides infantils en tres distàncies diferents per als nascuts entre el 2013 i el 2019, amb els 800, 600 i 350 metres per als més petits de la casa.
L'ambient festiu, els centenars de grups d'amics barrejats i les "ballaruques" pels carrers de Sabadell van fer, d'aquest esdeveniment, una tarda memorable per als més joves de la ciutat i d'aquells que s'hi van apropar. "És el millor dia de l'any per tot el nostre grup. Hem estat tot l'any esperant-lo", explica el Jordi, acompanyat dels seus amics disfressats d'anglesos. La convocatòria a les 19 h a Can Capablanca va ser un èxit des del primer moment i moltíssimes persones de grups d'edat molt diferents no van perdre l'oportunitat de gaudir de, com a mínim, tres quarts d'hora de celebració.