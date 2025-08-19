Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Segurament, alguna vegada has rentat un edredó usat, una manta plena de pèls de gos o unes tovalloles brutes a una tintoreria. O a casa. O a una bugaderia d'autoservei parcialment autogestionada. Aquesta darrera opció cada vegada es veu més per tota la ciutat i, segons diuen els propietaris d'alguns d'aquests establiments, "és una pràctica que fa molt temps que s'està duent a terme a diversos punts d'Europa i s'està popularitzant cada cop més ràpid".
El Centre d'Esports va tancar la pretemporada amb un empat davant de la UD Ibiza (1-1). Els de Ferran Costa, en el partit de presentació a la Nova Creu Alta, es van avançar en el primer temps amb una diana de Rodrigo Escudero, però van veure com els eivissencs van igualar el duel en el segon temps. Bones sensacions, especialment en la mitja hora inicial, d'un Sabadell que arrenca la lliga el pròxim dissabte.
Les millores de l’asfalt, però, han sorprès força diversos veïns o conductors que fan ús recurrent de la Gran Via, perquè “tan sols se n’ha fet un tros” i defensen que “s’hauria de renovar la carretera sencera, i no per trams”. Josep Maria Pressegué, veí de la Creu Alta, explica que des del balcó de casa seva es pot veure “clarament” que la carretera “és plena d’estries i de pedaços”.
Poc abans de l'inici del Centre d'Esports - Ibiza que tancava la pretemporada dels arlequinats i va acabar en empat a 1, la plantilla va ser presentada davant d'un miler d'aficionats a la Tribuna de l'estadi. Des de l'1 de Fuoli fins als quatre capitans, Sergio Cortés, Rubén Martínez, José Ortega, Kaiser i Arthur Bonaldo, passant pel cos tècnic, tots els integrants del Sabadell 25-26 van tenir el seu moment de glòria.
Quan l’Abraham González parla de la seva botiga ho fa regirant el cap, observant cada racó. Orgullós del que l’envolta. El seu projecte, que avui combina la cuina catalana de tota la vida amb productes asiàtics difícils de trobar a Sabadell, va néixer just abans que esclatés la pandèmia. “Ho vaig començar amb la meva mare, però ella va haver de deixar-ho per una malaltia. Em vaig quedar sol amb el negoci”, diu.