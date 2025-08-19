Les notícies més destacades d'aquest dijous 21 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Hi ha vida després de l'elit. Milers de sabadellencs de més de cinquanta anys, d'una manera o altra, practiquen esport de forma diària. Alguns centenars ho fan amb una disciplina més gran -o pautada- i un nivell d'exigència que es pot assimilar al que viuen els esportistes que competeixen al més alt nivell.
Aquest estiu, les agències de viatges sabadellenques coincideixen en un fet: la ciutat ha viatjat molt i lluny. El Japó, Indonèsia i Mèxic s’han convertit en destins de moda, al costat d’Egipte, que “des de fa un temps està molt demandat”, explica Toni Caldés, de BeTravel Viatges.
Es va apropant el final de l’estiu i així ho demostra el calendari de les piscines municipals disponibles a Sabadell. El 6 de juny passat va iniciar la temporada d’aquesta tipologia de refugis climàtics, quan Can Marcet (Gràcia) i l’Olímpia (la Concòrdia) van obrir les portes a la ciutadania. Uns dies més tard, el 13 de juny, ho van fer la Piscina del Sud (Campoamor) i la del Parc del Nord (Ca n’Oriac), i, finalment, el 19 de juny va ser el torn de La Bassa (Sant Oleguer), la més freqüentada pels banyistes de la ciutat i del Vallès.
L’estiu no està sent gens fàcil pels herois que s’encarreguen diàriament d’apagar incendis i vetllar per la seguretat de la ciutadania. L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sabadell, una entitat sense ànim de lucre liderada per voluntaris, va iniciar la campanya el juny passat amb la intenció de dur a terme de la millor manera possible la seva feina: prevenir i lluitar en contra dels incendis forestals que sorgeixin a Sabadell i als seus voltants.
Vichyssoise, gaspatxo, truita de patates, albergínies a la turca, ous farcits... Cada dimarts al vespre hi ha un menú diferent al carrer de Campoamor, que es transforma en un espai de convivència i bon ambient amb el sopar popular a la fresca que organitza l’Associació de Veïns. La trobada reuneix persones del barri que porten el seu menjar casolà per compartir-lo i, sobretot, per gaudir d’una estona plegats.