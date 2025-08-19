Les notícies més destacades d'aquest dijous 28 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) per intensitat de pluja a diversos punts del territori. En el cas de Sabadell i el conjunt del Vallès, les precipitacions afectaran sobretot dijous, durant tot el dia, encara que aquest dimecres també pot aparèixer algun ruixat puntual. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'esperen xàfecs que poden superar els 20 l/m² en 30 minuts.
“L’aeroport de Sabadell és el més important que tenim els serveis d’emergència aeris catalans”, explica Anníbal Ortiz, oficial de la unitat de mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. “Per una qüestió de magnitud i d’ubicació, tots els cossos vinculats a la Generalitat tenim una part de la nostra flota aèria a la base de Sabadell: compartim hangar amb helicòpters dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Agents Rurals.
“Feia anys que no ens trobàvem amb aquesta mena d’abandonaments descarats, a la porta de la protectora, sense donar la cara i de nit”, lamenta Claudia Matheja, responsable de la protectora d’animals de Sabadell. Segons explica, aquest estiu s’han tornat a trobar amb situacions d’abandonament a sang freda que feia temps que no es produïen.
Entre els veïns més veterans de Sant Llorenç Savall, Cal Mastegall -per a alguns, Cal Mastegai, producte d'un deix local- és un d'aquells punts icònics que han donat vida i identitat al petit poble vallesà. En el marc de la Festa Major d'aquest cap de setmana, el seu valor, la força de la tradició i el passat del lloc es mostraran sense maquillatge a tot aquell que es vulgui acostar fins a l'establiment, convertit per uns dies en una espècie de museu de les antiguitats.
Un dels capitans d'enguany, Arthur Bonaldo, ha estat el primer protagonista de l'any a passar per sala de premsa. El brasiler, ja reconvertit definitivament a central, ha estat un dels jugadors amb més minutatge durant la pretemporada. "He tingut molt bones sensacions. Jugar molts minuts en la pretemporada fa que sigui més fàcil d'identificar els errors i poder-los corregir. M'ha anat molt bé, també perquè estic ocupant una posició una mica nova per mi i tenir aquesta continuïtat és crucial per millorar.