Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Sabadell compta amb 468 establiments d’hostaleria amb màquines escurabutxaques, segons dades del Departament d’Economia i Finances de 2024. La xifra suposa una ràtio de 21,1 establiments per cada 10.000 habitants, per sobre de la mitjana dels municipis catalans.
Un veí del barri de Ca n’Oriac explica al Diari la inusual situació, en què es troba des de fa unes setmanes: el juny passat, després de molts mesos queixant-se, va denunciar un grup de joves que es troben sovint en una plaça de darrere del centre cívic del barri “per beure, fer soroll i generar merder al barri”. La sorpresa, però, la va tenir al cap d’uns dies quan li va arribar a ell la demanda com a denunciat.
Sabadell a l’agost. La temporada estiuenca transforma l’aspecte de la ciutat: més tranquil·la i també més buida. Tot i això, diversos sabadellencs es veuen obligats o decideixen quedar-se treballant aquests dies. Ja sigui perquè prefereixen fer vacances en mesos més calmats, per necessitat econòmica o perquè són joves que aprofiten l’estiu per poder pagar-se els estudis.
El Boccaccio Arena es vesteix de gala per a l'estrena oficial de la temporada 25-26 per a l'OAR Gràcia, i ho fa amb un doble enfrontament de gran nivell a les semifinals de la Supercopa Catalana aquest divendres. La tarda l'iniciarà l'equip femení que s'enfrontarà al Granollers, de la màxima categoria estatal, a partir de les 18 h. Quan acabi l'eliminatòria, a les 20 h, serà el torn del plat més fort, la visita del Barça, equip més llorejat de la història de la Champions amb dotze trofeus. Un gegant del continent que visitarà el pavelló gracienc.
El sabadellenc Jaume Marco ja és a casa després de recórrer una desena de països europeus i asiàtics i 10.000 quilòmetres al manillar de la seva Harley-Davidson Ultra Glide. Un viatge de prop de dos mesos, juntament amb el maresmenc Josep Maria Parió, plens d’aventures, marcat per carreteres en mal estat, problemes a la motocicleta, però inoblidable.