Primer debat preelectoral a Ca n’Oriac: la Ronda Nord divideix els candidats

Un debat pràcticament unànime. El veïnat de Ca n’Oriac han organitzat el primer debat preelectoral de Sabadell per conèixer de primera mà les intencions dels grups municipals per a Sabadell i per al barri. Hi han participat totes les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament –PSC, ERC, La Crida, Ciutadans i Junts – i altres partits que opten a entrar al ple de l’Ajuntament (Sabadell en Comú Podem i PP). Ho han fet sota el toc d’alerta dels veïns: “Ara prometeu, però quan arribeu al Centre no penseu en els barris“, apuntava Andrés Lorente, president de l’associació de veïns.

El respecte i la cura de l’espai públic (neteja, seguretat i ús de terrasses), l’aposta per naturalitzar la ciutat i el futur de la masia de Ca n’Oriac i el patrimoni de Sabadell han estat els grans eixos del debat. I, d’esquerra a dreta, l’opinió era compartida, tot i que amb matisos: respecte a l’espai públic, aposta pel verd a Sabadell i protecció del patrimoni.

L’únic punt de clara discòrdia ha estat la futura construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa. Els Comuns, la Crida i ERC s’han mostrat molt crítics amb aquesta infraestructura. “No volem que ens trinxin el territori”, ha apuntat Gabriel Fernàndez, candidat dels republicans. Tot i que ERC a la Generalitat va arribar a un acord amb el PSC per a construir la ronda i desencallar els pressupostos, Fernàndez s’ha volgut desmarcar del seu partit. “Nosaltres continuem dient ‘no’ al Quart Cinturó”, sosté.

La resta de partits sí han fet una aposta per una infraestructura “adaptada al territori”. Eloi Cortés, en representació del govern i del PSC, ha assegurat que la intenció “és preservar els entorn” i assegura a Gabriel Fernàndez que “no passarà cap autopista pel menjador de casa”.

Espai públic: barreres arquitectòniques i terrasses

Una de les preocupacions del veïnat de Ca n’Oriac és la neteja dels seus carrers, la sobreocupació de les terrasses que “dificulten” el pas i la presència de barreres arquitectòniques com ara escales, pals de llum i altres elements que compliquen la mobilitat. La conclusió era compartida: cal controlar l’ús de l’espai públic.

En aquest sentit,Cortés sosté que l’Ajuntament ha iniciat una campanya informativa per alertar els hostalers i comerciants que estan ocupant més espai del que pertoca. “Abans de sancionar, avisem”, sosté. També s’ha iniciat una prova pilot als restaurants del passeig delimitant amb pintura l’espai corresponent.

També l’aposta per la plantació d’arbres ha estat un dels temes debatuts, on hi havia certa unanimitat. Aquesta mesura sí que ha aixecat enrenou i retrets de la Crida envers el govern: “Ens diuen els que planten, però no els que talen”, ha etzibat Nani Valero, portaveu del grup d’esquerres. Cortés, al seu torn, ha defensat l’estratègia del govern: “Només es retiren els arbres que pateixen malalties”.

Pel que fa al futur de la masia de Ca n’Oriac, els retrets han estat a la inversa. Els socialistes han criticat que el quadripartit hi destinés una partida al projecte participatiu per a aquest espai, però no per a l’obra de rehabilitació. Així i tot, tots els partits han coincidit que l’espai és digne de una rehabilitació, en honor a la història del barri.

Compromisos 2023-2027

Els alcaldables també s’han volgut postular com la millor opció pera a governar Sabadell. Ho han fent traient múscul de les fites aconseguides i projectant els seus compromisos electorals.

El PSC –actual govern de la ciutat conjuntament amb la regidora no adscrita Marta Morell– ha assegurat que es van trobar una ciutat “grisa i dividida” per la gestió de l’anterior equip de govern. Segons les dades municipals, s’han mobilitzat 105 milions d’euros a més de 300 actuacions. I 38 milions s’han destinat a espai públic. Cortés també ha defensat la seva gestió en habitatge: “Pesi a qui li pesi, hem construït els primers habitatges de lloguer social després de més 10 anys”.

També ha repassat les fites aconseguides: el grau d’infermeria, el portal sud, la renovació de 124 carrers del districte 3, el nou enllumenat públic i les àrees de joc renovades. “Sabem que encara no és suficient. Per això queda una segona temporada, per actuar on encara no s’ha actuat”, ha dit.

L’oposició critica la gestió del govern

Pel que fa a ERC, el principal grup de l’oposició, Fernàndez ha criticat que Sabadell “ha estat 20 anys governada pels mateixos”, amb “un Ajuntament paralitzat i corrupció”. També ha atribuït al seu mandat la projecció de les fites que “ara s’atribueix el govern”. “Vam preveure la renovació de parcs infantils, de la plaça de la Fuensanta, la rehabilitació dels pisos dels Mestres, el parc del Nord…”, diu. Una reivindicació a la que s’ha sumat la Crida.

En aquest sentit, l’alcaldable Gabriel Fernàndez ha defensat una Sabadell “propera i seductora”. Considera que “fa anys que no sabem que volem ser”. I promet que la Sabadell que defensarà ha de ser capital econòmica, que capti inversió. S’ha mostrat molt contundent amb el Surf-City i la Ronda Nord: “Diem no a aquests projectes que destrossen el territori”. Entre les prioritats, creu que cal donar resposta al problema d’habitatge a Sabadell.

La Crida per Sabadell ha compartit visió amb part de les propostes republicanes. La seva portaveu, Nani Valero, sosté que la Crida és gent dels barris de la ciutat i treballen de forma assambleària. “Ningú no ens diu què hem de fer, pensem només en Sabadell”.

La proposta de la formació anticapitalista és un barri de 15 minuts: “Que l’escola, el CAP, el comerç i els serveis estiguin a una distància màxima d’un quart d’hora”, apunta. Valero considera que “el futur és atraure el jovent del barri”, amb cultura i oci a Ca n’Oriac, llocs de feina i serveis.

Des de Ciutadans, José Luis Fernández ha defensat una ciutat competitiva, ben connectada i amb menys tràfic pels carrers. La seva aposta és doble: la seguretat i la rehabilitació d’habitatge. Entre les propostes, considera clau que s’impulsin agents cívics que actuïn com a mediadors als barris de Sabadell. I reforçar la presència de Mossos a Sabadell.

Pel que fa a Junts per Sabadell, el seu portaveu, Lluís Matas, defensa la tasca que han fet com a socis de govern. “Som útils”, assegura. Matas ha tret múscul per defensar la seva aportació a Sabadell: l’impuls de l’acord per a la residència pública de Sabadell i la reforma dels jutjats, reformar la Gran Via de Sabadell, impulsar el grau d’Infermeria a l’Artèxtil i donar el seu ‘sí’ a diferents obres de la ciutat. “Tenim projecte per a Sabadell i per als barris”, ha assegurat.

Entre les seves apostes estrella, està l’impuls de l’Oficina de Turisme i la transformació de la Gran Via. “Volem una área més verda, menys contaminada. Ara és una autopista urbana que afecta a més de 53.000 veïns que hi viuen al voltant”, destaca.

Els comuns i PP es postulen a entrar

L’acte també ha comptat amb la presència del candidat de Sabadell en Comú Podem i diputat Joan Mena i la portaveu del PP de Sabadell, Cuca Santos.

Els comuns aposten pel comerç de proximitat, la garantia a l’accés dels serveis públics, especialment l’atenció primària i l’aposta per l’accessibilitat dels carrers. “El nostre projecte és comprar locals comercials a través de Vimusa i posar-ho a disposició dels comerciants”, ha assegurat. També l’habitatge és un tema que considera “imprescindible” abordar. “Hi ha un problema d’accés a l’habitatge, i 1.400 pisos buits, la majoria d’entitats bancàries”. Els comuns tenen línies vermelles: no a la ronda Nord ni al SurfCity.

Des de PP, Cuca Santos considera que la ciutat té tres reptes. Polític, econòmic i social. Considera clau impulsar la formació educativa i l’ocupació a Sabadell. “Hem de posar la catifa vermella a les empreses que volen venir”, ha dit, en referència també al SurfCity. Els populars defensen que cal apostar en seguretat amb més efectius policials i un pla estratègic i integral per als barris.