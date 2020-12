Maig del 2020: Els esportistes surten al carrer

El maig seguíem en ple procés de desescalada, però hi havia una novetat: per fi podíem sortir al carrer a fer esport. A Sabadell, sobretot a la zona del riu Ripoll, es van veure escenes de grans aglomeracions d'esportistes que anaven a caminar, córrer o bé feien un passeig en bicicleta. La notícia més important del maig va ser la següent:

Repassa la resta de l’any: Gener, Febrer, Març, Abril, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre.

Publicitat

El Ripoll s'omple de nous esportistes

El primer dia que es permet sortir al carrer a fer activitat física s'omple la ciutat d'esportistes. El riu Ripoll es converteix en el flux d'afluència de ciclistes. Molts d'ells havien estat mesos pedalant amb una bicicleta estàtica al mig del menjador. Per això, amb la desescalada ho donen tot al riu. La Gran Via, menys contaminada, és un lloc de pas per córrer lleugerament més agraït que abans. També hi caminen parelles que creuen que els gimnasos no són prou segurs, com a mínim fins d'aquí molt de temps. Mesos després es demostrarà que tenien raó.

Publicitat