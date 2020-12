Abril del 2020: De l'homenatge als herois a la desescalada del confinament

L'abril va ser el mes de l'inici de la desescalada del confinament pel coronavirus. Així i tot, l'atur es desbocava i els ERTO es disparaven, mentre que les residències no tenien prou material. Dit això, el Diari de Sabadell vam fer una edició especial per homenatjar a aquelles persones de la ciutat que van treballar a primera línia durant l'inici de la pandèmia. A sota trobareu un recull de les notícies més rellevants de l'abril.

Homenatge als herois

El Diari de Sabadell va dedicar una edició per retre homenatge als professionals van donar la cara per combatre la covid-19. Metges, infermers, personal del Sistema d'Emergències Mèdiques, policies... tots ells es mereixien cada dia l'aplaudiment que de manera ja interioritzada els hi dedicàvem des dels balcons i finestres. Des d'aquestes línies, fem extensible el seu reconeixement durant tot l'any, el 2021 i tot el que ha de venir.

L'atur es desboca i els ERTO's es disparen

La crisi sanitària i el confinament va generar la paràlisi pràcticament total de l'economia i una pujada substancial en les dades de l'atur. La pujada de la desocupació el març va ser la més alta de la dècada a Sabadell, Catalunya i a l'Estat. A inicis d'abril, a tot el país s'havien registrat 80.902 ERTO's, que afectaven a més de 600.000 persones.

Publicitat

Les residències, sense material ni tests

Situació crítica a les residències. La gent gran va rebre el cop més dur de la pandèmia. En l'edició del dia 3 d'abril, el personal de les residències ens explicaven que faltaven proves i material sanitari de protecció tres setmanes després de l'estat d'alarma. Uns dies més tard, el D.S. feia públiques les dades de mortalitat a les residències: havien mort 94 avis i 183 més s'havien infectat de Covid-19 fins al 23 d'abril, segons un informe de la Fiscalia.

Els nens tornen a sortir al carrer 45 dies després

Després de sis setmanes, els nens van poder sortir al carrer. Molts ho van fer aprofitant el dia assolellat i és per això que el Centre de Sabadell es va omplir de famílies passejant. Molta canalla va aprofitar per utilitzar monopatins, bicicletes i patinets, a més de pilotes o, fins i tot, estels. Alguns pares van optar per la frescor i el verd del Parc Catalunya. En principi, la mesura anava acompanyada de restriccions, com el fet de no poder allunyar-se més d'un quilòmetre de casa i l'obligació de mantenir la distància de seguretat amb les persones de risc. A l'hora de la veritat, però, hi va haver una mica de tot, i és que la necessitat de sortir ja era evident en l'entorn.

Publicitat