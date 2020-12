Febrer del 2020: De l'homenatge a Muriel Casals a l'acord pels pressupostos

Després d'un gener amb moltes novetats, el febrer es presentava amb un virus aparegut al Wuhan (Xina), però que encara no havia arribat al nostre país fins al final del mes. A banda d'això, a Sabadell es va arxivar el cas de l'assassinat de l'Héctor, 400 persones van retre homenatge a Muriel Casals a la UAB i el govern municipal va acordar els pressupostos amb Junts. A continuació, podeu veure les notícies més importants del mes de febrer del 2020.

El coronavirus deixa les farmàcies sense mascaretes

Les farmàcies es van quedar sense mascaretes protectores, com a tot el món, perquè els proveïdors van exhaurir les existències. Des d'aquests establiments explicaven que habitualment tenen un estoc limitat, però que el coronavirus i la grip van fer que alguns clients fossin previsors.

L'assassinat de l'Héctor al centre de Sabadell, arxivat

No hi ha respostes sobre el crim de l'Héctor, el jove que va ser assassinat al carrer de Gràcia el juny del 2019. Segons van assenyalar en aquest diari fonts judicials, el crim va quedar sobresegut de manera provisional perquè no es va poder identificar a l'autor.

El ple municipal aprova la moratòria d'un any de les llicències d'oci

El ple municipal va aprovar la moratòria en les llicències d'activitat d'oci nocturn, una decisió dràstica que havia de servir, segons el Govern, per elaborar una nova regulació per a pubs i discoteques, així com per a altres establiments com els locals de jocs i apostes, els clubs de fumadors de cànnabis i de naturalesa sexual -prostíbuls-, els usos dels habitatges amb planta baixa en eixos comercials, pisos turístics i locals religiosos.

La foneria Suñer, disposada a marxar

Tres camins dibuixen el futur de la foneria Suñer, molt criticada pels veïns del barri per motius ambientals: quedar-se a Covadonga, requalificar el terreny i traslladar-se a un polígon industrial de Sabadell, o abandonar la ciutat i instal·lar-se a Castellar del Vallès.

Publicitat

400 persones reten homenatge a Muriel Casals a la UAB

L'aula 13 del campus de Sabadell de la UAB es va omplir de gom a gom per recordar la sabadellenca Muriel Casals i Couturier, economista desapareguda ara fa quatre anys, el 14 de febrer del 2016. Unes 400 persones van assistir a l'acte organitzat per la universitat, Òmnium Cultural i la Fundació Bosch i Cardellach. Va caldre habilitar una segona sala perquè la principal havia quedat petita amb la gran afluència de públic que havia tingut l'acte. L'esdeveniment va congregar acadèmics, polítics, membres de la societat civil i ciutadans a títol particular.

El govern acorda els pressupostos amb Junts

El Govern i Junts per Sabadell van acordar els pressupostos municipals de 2020. L'acord, que va atorgar una majoria als comptes per a l'executiu de Farrés, va marcar com a objectiu "reactivar Sabadell" amb una sèrie de línies estratègiques: garantir l'equitat dels barris, arreglar l'espai públic, millorar la lluita contra la delinqüència i mesures per la transició energètica."Els comptes seran equilibrats i realistes i també seran expansius en abordar les necessitats immediates", va avançar l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Aleshores ningú s'imaginava que vindria la pandèmia. L'anunci de l'acord pressupostari i la falta de concreció sobre els comptes va desencadenar les crítiques de l'oposició, que hi veien un acord de govern encobert entre PSC, Podem i Junts.

Adjudicades les obres per construir el CAP Can Llong

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va adjudicar les obres de construcció del CAP de Can Llong. Des del departament de Salut van indicar que les obres començarien aviat perquè l'equipament entrés en funcionament el primer trimestre del 2022. El projecte costarà prop de 2 milions d'euros. Estarà ubicat a la ronda d'Europa, 522, entre la plaça de Còrdova -al costat de la masia- i el carrer de Sarajevo.

La UES celebra 50 anys amb els seus presidents

Un 27 de febrer del 1970, els tres centres excursionistes que hi havia a la ciutat, el Centre Excursionista del Vallès, el Centre Excursionista Sabadell i l'Agrupació Excursionista Terra i Mar, van signar el document de constitució de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). El mateix dia, però cinquanta anys després, l'entitat ho va celebrar amb un acte institucional i amb l'auditori ple de gom a gom. L'acte d'aquest dijous va servir per recordar aquell moment històric, però també per homenatjar les persones que han presidit l'entitat durant aquests cinquanta anys.

Dels onze presidents que hi van passar, nou van ser presents, un va declinar ser-hi per motius de salut i dos no hi van poder assistir per decés. A tots els presents se'ls va lliurar la insígnia en reconeixement a la seva feina i fidelitat a l'entitat.

Publicitat