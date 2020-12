Novembre del 2020: Sabadell vol ser Capital de la Cultura Catalana

El novembre va ser un mes frenètic. El Banc Sabadell trencava amb el BBVA, tot i que dies abans havien anunciat un acord. A més, Sabadell es presenta com a Capital de la Cultura Catalana de cara a l'any 2024. A continuació podem veure les notícies de forma més detallada.

El Banc Sabadell trenca amb el BBVA i fa camí en solitari

Després de la fusió entre CaixaBank i Bankia, els rumors sobre el futur del Banc Sabadell s'havien disparat. El procés de concentració entre Banc Sabadell i BBVA havia començat i es van fer públiques les converses entre ells. Així i tot, les relacions es van trencar després de no arribar a un acord. Banc Sabadell desenvoluparà un nou pla de negoci que prioritzarà el mercat domèstic.

'Cata' Corró es penja nou medalles en el Campionat d'Espanya

Lliçó de superació. La nedadora del Club Natació Sabadell Catalina Cata Corró va ser la gran protagonista del Campionat d’Espanya de piscina curta celebrat a Castelló en penjar-se un total de nou medalles, dues d’elles d’or, als 200 papallona i 400 estils.

Era la primera prova oficial després de la Covid-19 i la nedadora d’Inca tornava a l’esfera pública després d’un inici d’any en què la natació va passar a un segon o, fins i tot, tercer pla: per tercera vegada, Corró es veia obligada a tornar a passar pel quiròfan per extirpar un tumor cerebral que li feia la guitza des del 2017: “Tot i que m’han tret un tros de cervell i porto una placa, vull creure que tinc un 99% de possibilitats de no tornar-me a operar”, explicava l’agost passat al Diari de Sabadell.

Sabadell vol ser Capital de la Cultura Catalana

Una gala d'alçada per presentar Sabadell davant de Catalunya. Dijous dia 26 de novembre la ciutat va fer oficial la candidatura per esdevenir Capital de la Cultura Catalana 2024 amb un acte especial des del Teatre Principal. A través de la música i la dansa, l'Ajuntament va fer una crida dirigida a les entitats culturals per sumar-se al projecte de ciutat.

Sabadell competirà amb Calella (Maresme) per dedicar un any als esdeveniments vinculats a les arts, i per això van demanar el suport de les entitats culturals. La campanya té dos grans objectius: rellançar la cultura de la ciutat i potenciar la marca Sabadell arreu de Catalunya.

