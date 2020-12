Juny del 2020: De la reobertura del Club Natació fins a la 'nova normalitat'

El juny un dels clubs més emblemàtics de la ciutat, el Club Natació Sabadell, obre les seves portes 79 dies després. A més, la desescalada avança i arribem a la fase 3, o més ben dit, l'anomenada 'nova normalitat'. S'aconsegueix que la xifra de contagis no pugi de forma continuada i Sabadell comença a tenir vida al carrer. Seguidament trobareu les notícies més destacades de l'inici de l'estiu.

El Club Natació reobre 79 dies després

"Vinc amb moltes ganes de tocar l'aigua", explicava el Ricard mentre esperava assentat al banc de l'entrada de Can Llong poder fer les primeres braçades al Club Natació Sabadell. Finalment, i després de 79 dies d'aturada forçosa, el dia 1 de maig a les 6.50 h, les portes de l'entitat nedadora es tornaven a obrir per rebre els primers socis i sòcies sota unes estrictes mesures higièniques, per assegurar la pràctica esportiva als més de 20.000 socis.

L'evolució de la pandèmia permet passar a la fase 2

Les novetats van ser obrir les escoles, eliminar les franges horàries per a infants i adults (es mantenien per a majors de 70 anys) i la pràctica esportiva no professional. També es van reobrir piscines per a ús esportiu, entre d'altres. Dues setmanes abans es va passar a la fase 1.

Mariona Creus, nova presidenta del Taulí

El Departament de Salut va nomenar el dimarts dia 16 de juny Mariona Creus com a nova presidenta del Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Ho va ser després que Modesto Custodio, que havia sigut el president, presentés la seva dimissió al càrrec.

La fase 3 de desescalada dona pas a la 'nova normalitat'

Amb el pas a la fase 3 de la desescalada vam deixar de tenir franges horàries per sortir al carrer, es va permetre celebrar reunions de fins a 20 persones i van obrir les discoteques. Així i tot, la mitjanit del 18 al 19 de juny es van donar per acabades les fases i l'estat d'alarma, s'entrava a la 'nova normalitat'.

