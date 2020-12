Gener del 2020: De l'Artèxtil al laboratori urbà de Covadonga

El 2020 arribava amb molts projectes al davant. La ciutat encarava un any clau per impulsar-se com a capital i referent a Catalunya en l'àmbit urbanístic, tecnològic, social i econòmic. El gener va ser molt mogut. El primer català de l'any va néixer a Sabadell, es va descobrir la investigació d’un presumpte frau en la venda de l'Artèxtil i la UAB impulsava un laboratori urbà a Covadonga. A continuació podem trobar les notícies més destacades del primer mes del 2020.

El primer català de l'any neix a Sabadell... i a Terrassa

El primer català de l'any va néixer a Sabadell, es deia Nassim (00.03 h). Però el part va ser en un hospital privat, el QuirónSalut del Vallès, i la Generalitat només compta els nascuts en hospitals públics, de manera que oficialment va ser l'Aleix, nascut a les 00.04 h a la Mútua de Terrassa.

El Mercat de Campoamor no tanca el 31 de març

El ple municipal va reconsiderar el tancament previst pel Mercat de Campoamor. S'ha decidit crear una taula de treball entre polítics, veïns i comerciants per repensar l'espai i així evitar que tanqui el 31 de març.

Llibertat per a Jordi Rios

L'Audiència Nacional va decretar llibertat sota fiança de 30.000 euros per al CDR sabadellenc Jordi Rios. El magistrat Manuel Garcia Castellón ho va decidir després de realitzar noves visites en la causa.

Destapen un 'pelotazo' en la venda de l'Artèxtil

Els Mossos d'Esquadra van destapar un pelotazo urbanístic en la venda de l'Artèxtil. Es tracta d'un procés vinculat al clan Jodorovich, relacionat amb el narcotràfic, que va comprar l'edifici per 500.000 euros i el va vendre a l'Ajuntament un any i mig després per 3,2 milions d'euros.

Smatsa, forçada a retornar 2,6 milions

2,6 milions d’euros de compensació en un únic pagament. La concessionària de neteja i recollida d’escombraries Serveis del Medi Ambient SA (Smatsa) haurà de retornar una factura milionària en concepte d’uns serveis que suposadament s’haurien cobrat de més a l’Ajuntament. Segons fonts municipals, l’empresa només disposa d’un mes i mig per compensar els sobrecostos. Les partides que s'han de retornar a l'Ajuntament són les liquidacions de l’empresa dels anys 2015 i 2016. El cas va passar a mans dels jutjats, que va forçar la devolució de diners.

La UAB impulsa un laboratori urbà a Covadonga

A finals de gener es presenta el Covadonga Urban Lab, un laboratori urbà impulsat per la UAB i la participació de diferents organismes que vol impulsar la transformació del barri. La iniciativa reuneix diferents actors socials, polítics i empresarials del barri i la ciutat, com l'Ajuntament de Sabadell, el Parc Taulí, l'associació de veïns de Covadonga i l'escola Samuntada.

