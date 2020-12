Març del 2020: Arriba el coronavirus i canvia les nostres vides

El març va ser el mes que tothom recordarà de l'any 2020. El coronavirus va arribar a les nostres vides i fins ara no hem pogut encara fer vida normal. El 7 de març es va diagnosticar el primer cas de Covid-19 al Taulí, el dia 13 la Generalitat ordena el primer confinament i el mes acaba amb l'exèrcit desinfectant Sabadell. Més avall podeu trobar les notícies més destacades del març.

Pas definitiu per fer un pàrquing en un solar de la Via Massagué

L'Ajuntament de Sabadell cedirà a l’empresa constructora Mañero el subsòl del solar buit que hi ha a la Via Massagué, just davant de l’església de La Puríssima, perquè s’hi pugui construir un aparcament soterrat. L’objectiu és permetre tirar endavant l’edificació d’un nou bloc de pisos, que d’acord amb el que està establert per normativa, ha de dur atribuït un nombre concret de places de pàrquing.

Mor als 73 anys el poeta i narrador Josep Ramon Bach

"En casa pobra guardo les llàgrimes al calaix dels petons". Els versos del poeta i narrador sabadellenc Josep-Ramon Bach ressonen en aquests moments en cercles literaris catalans, després que es conegués la seva mort als 73 anys.

El coronavirus arriba a Sabadell: primer cas confirmat al Taulí

El Parc Taulí va confirmar el dia 7 de març el primer cas de coronavirus a Sabadell. Es tractava d'un professional del propi centre hospitalari que no era de l'àrea assistencial i que es va contagiar en un viatge a Milà (Itàlia). El positiu es va registrar el dia abans, divendres.

Paral·lelament, es van confinar una vintena de professionals de diferents àmbits per evitar la propagació del virus, i van ser aïllats durant un període de 14 dies. Tal com va informar el centre hospitalari a través d'un comunicat als treballadors, "ara per ara, pràcticament cap d'ells presenta simptomatologia".

En aquell moment, el Taulí va intensificar la comunicació amb el personal de la corporació sanitària per informar-lo de la situació i traslladar un missatge de tranquil·litat. "Es tracta d'una situació complicada, però que no és diferent de la que es viu en altres hospitals. Per tant, s'assumeix amb preocupació, però també amb la necessària serenor i responsabilitat a la qual apel·lem professionals i ciutadans", afirmava el Parc Taulí en el comunicat dirigit als treballadors.

Covid-19: una planta

L'Hospital Parc Taulí es preparava per a un increment d'activitat relacionada amb l'augment de casos per coronavirus que es poden registrar els propers dies a Sabadell. El centre va ser el focus dels primers quatre casos registrats a la ciutat, tots ells professionals de l’hospital i de l’àrea de direcció, que evolucionaven favorablement, si bé el Departament de Salut no va donar dades de pacients del carrer.

Decretat l'estat d'alarma a tot l'Estat espanyol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va decretar l'estat d'alarma en tot el territori estatal divendres 13 de març. Així ho va fer públic en una compareixença feta des de La Moncloa perquè Espanya ja superava els 4.000 casos. L'estat d'alarma limita la circulació, entre altres qüestions, almenys 15 dies.

La Generalitat ordena el confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar el divendres 13 de març al vespre el confinament de tot Catalunya restringint les entrades i sortides del país per evitar el "col·lapse" del sistema sanitari. El cap de l'executiu va demanar la col·laboració del govern espanyol perquè limités l'accés als ports, aeroports i vies ferroviàries, de les quals tenia competència. En aquest sentit, va assegurar que el Govern s'anticipava a una evolució "massa ràpida" del coronavirus a Catalunya i va agraïr la "solidaritat" i el "sacrifici dels ciutadans". "La pandèmia ens posa a prova i demostrarem que la societat catalana és solidària i responsable", va reblar.

Dos dies abans, l'Ajuntament de Sabadell ja va activar la fase d'alerta del seu Pla de Protecció Municipal, seguint les recomanacions de la Generalitat. El consistori va anul·lar algunes activitats previstes, sobretot tenint en compte la població de risc, com és el cas de la gent gran.

El Govern tanca tots els bars i restaurants

El Govern de la Generalitat va decidir que a partir de les 00.00 h de divendres a dissabte havien de tancar tots els bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració, tret d'aquells que estiguessin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.

Alerten de la falta de protecció al Taulí

El comitè d'empresa del Taulí assegurava en un comunicat dimecres dia 18 de març que "el dèficit de recursos en equipaments de protecció individual (EPI) del personal sanitari hospitalari ja apareix en aquest moment d'inici de pandèmia". Començaven els problemes de subministrament dels proveïdors.

Tanquen els primers CAP's afectats per coronavirus

El Servei Català de la Salut va tancar temporalment dos centres d'atenció primària (CAP) de Sabadell pel coronavirus. El 19 de març no va obrir el CAP de Gràcia i tampoc el CAP de la Concòrdia. El consultori local del Poblenou també es va clausurar.

Primera mort per coronavirus al Taulí

Un noi de 21 anys ingressat va ser la primera víctima mortal al Taulí per coronavirus. El noi era de Badia de Vallès i tenia condicionants de salut predisponents de risc. A 20 de març ja havien mort 15 persones per Covid al Taulí i el nombre de casos seguia creixent sense aturador. Aleshores, ja hi havia a l'hospital 162 ingressats per la malaltia.

El Taulí prova el nou respirador fabrica en 3D per suplir la manca d'aparells

El Parc Taulí va provar dimarts 24 de març amb un animal el nou respirador fabricat en 3D, el Leitat 1, que estava en la fase final de la seva creació. La corporació sanitària sabadellenca es va encarregar de projectar i validar mèdicament aquest nou objecte, que serveix per poder atendre l’alta demanda d’aquests productes en plena epidèmia del coronavirus. El Taulí participava en el projecte impulsat pel Consorci de la Zona Franca i el centre tecnològic Leitat, al costat del Consorci Sanitari de Terrassa, empreses com HP, Seat, Navantia i Airbus i el CatSalut.

L'exèrcit arriba per fer la desinfecció Covid

L'exèrcit va arribar a Sabadell el 27 de març per fer tasques de neteja i desinfecció. Concretament, la ciutat va rebre durant el dia l'Exèrcit de Terra de la unitat NBQ, procedent de València, i del Regiment 63 del Bruc i del Govern Militar de Barcelona. La seva funció es va centrar a fer tasques de desinfecció a la residència Els Jardins de Castellarnau: "Aquesta residència és un focus important de contagi, motiu pel qual es demana l'ajuda als militars perquè puguin venir", va assenyalar l'alcaldessa, Marta Farrés.

Comença la construcció d'un hospital de campanya

El dia 31 de març van arribar els militars que havien de muntar l'hospital de campanya a la Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell. Es tracta d'una unitat que ha de col·laborar en el muntatge del nou equipament, que havia d'entrar en funcionament pels volts del dia 10 d'abril, però que mai es va haver d'utilitzar. A hores d'ara, encara es manté l'hospital, però es troba parat.

