Llicències d’oci nocturn aturades a Sabadell: un any sense noves discoteques ni ‘pubs’

No va más. El ple municipal ha aprovat la moratòria en les llicències d’activitat d’oci nocturn, una decisió dràstica que ha de servir –segons el Govern– per a elaborar una nova regulació per pubs i discoteques, així com d’altres establiments com els locals de jocs i apostes, els clubs de fumadors de cànnabis i de naturalesa sexual –prostíbuls–, els usos dels habitatges amb planta baixa en eixos comercials, pisos turístics i els locals religiosos. Totes les noves peticions d’obertura de negoci d’aquest tipus queden en stand by a partir d’avui: la iniciativa empresarial que ja no s’hagi presentat a l’Ajuntament, haurà d’esperar com a mínim un any.

Els tràmits de permisos realitzats a partir d’ara quedaran congelats i no tindran resposta fins que la nova ordenança estigui aprovada, una norma que haurà d’esperar a finals de 2020 –segons les previsions de l’executiu–. Ara bé, no passarà el mateix amb les llicències que es trobin en curs, que seguiran el procediment habitual i seguir amb els tràmits normals, segons asseguren fonts municipals. La mesura suposa la posada en marxa d’un dels punts del Pla Director d’Usos i Activitats, elaborat pel govern anterior i que ja preveia dur a terme una moratòria per posar al dia com encabir aquest tipus d’equipaments.

La decisió del Govern –que avui ha estat aprovada per tots els grups municipals excepte ERC, que s’ha abstingut– suposa el punt d’inici de la posada en marxa de set taules sectorials de treball, una per cada ús considerat “polèmic“. Les taules estaran presidides per la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, i tindran representació dels grups municipals i dels principals agents implicats. El que es vol és donar una sortida sobretot a l’oferta d’oci nocturn, molt tocada després del desmantellament de la Zona Hermètica.

S’estudiaran tant els usos i els permisos com les possibles ubicacions d’aquests locals. Una de les possibles podria ser el Sant Pau de Riu-Sec, una zona en la qual ja hi ha previsió per establiments d’oci nocturn però que no acaba de veure amb bons ulls l’empresariat de l’antiga Zona Hermètica.

Lluny de les escoles

Un dels principals reclams que ha demanat l’oposició ha estat que els usos es revisin tenint en compte els equipaments educatius. El regidor de Crida per Sabadell, Maties Serracant, ha reclamat que es tingui en compte la proximitat dels nens i joves a aquest tipus de locals. De fet, el ple municipal ja va aprovar el passat mes de desembre una moció de la formació anticapitalista que reclamava a l’Ajuntament, per norma, s’obligués a les cases d’apostes a situar-se a com a mínim 500 metres de les escoles i els equipaments de lleure. En aquesta línia, Francesc Baró (Junts) ha demanat tenir una “mirada més àmplia” i ha emplaçat l’Ajuntament a també fer una reflexió sobre l’oferta d’oci familiar.

El portaveu de Cs, Adrián Hernández, ha advertit a la regidora responsable, Mar Molina, que la posada en marxa de set taules sectorials suposa que “té feina per endavant” i ha apuntat que des de la seva formació ja es va intentar controlar els clubs cannàbics, un repte que Molina ha assegurat que accepta de bon grat.