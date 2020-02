El coronavirus deixa les farmàcies sense mascaretes

En els darrers dies les farmàcies de Sabadell s’han quedat sense mascaretes protectores, de la mateixa manera que passa globalment, perquè els distribuïdors s’han quedat sense existències. Des d’aquests establiments expliquen que habitualment tenen un estoc limitat, però que el coronavirus amb origen a la Xina i la grip ha fet estar alerta els seus clients i uns quants han preferit ser previsors.

A les farmàcies Marta Gili Segura, del Centre; Montserrat Serrano de Sol i Padrís i Jordi Relat de Ca n’Oriac, per exemple, no hi queden mascaretes, tal com passa en molts altres llocs. Gili explica que en els darrers dies que en tenien “potser es va quadruplicar la demanda. De dues-tres diàries a quatre vegades més”. I afegeix que “ara s’han acabat i el majorista ha esgotat existències; per tota la demanda mundial que hi ha hagut els fabricants no deuen donar a l’abast i no n’hi ha”.

Des d’aquí de la Farmàcia Montserrat Serrano, María Luz Muñoz, coincideix en què les mascaretes “estan totalment esgotades” perquè en els darrers dies ha augmentat bastant la demanda: “De no demanar-me’n cap a fer-ho 7 o 8 cops al dia”. I Jésica López, de Ca n’Oriac, també apunta que “no hi ha existències en cap tipus de magatzem o distribuïdor. Treballem amb tres o quatre i cap d’ells en té”. I tampoc saben quan n’arribaran de noves. Si fins ara en venien 10 en un mes, “ara de cop t’en poden demanar 40 0 50, bàsicament per enviar-les”.

Qui n’ha comprat?

Són persones xines que viuen aquí, que han de viatjar a la Xina o en volen enviar allà, segons els diferents professionals consultats. D’altres clients, per exemple, s’han interessat per què han de fer si reben visites dels països asiàtics. María Luz Muñoz afegeix que en compren més joves que grans, per prevenir aquí el que pugui passar. També han tingut clients que n’han volgut comprar per enviar-les als països asiàtics, com també ha passat, segons Jésica López.