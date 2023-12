El resum de l’any: els moments clau del 2023 a Sabadell

Aquest resum ha estat elaborat amb les informacions originals i el redactat posterior de: Albert Acín, Aleix Pujadas, Marta Ordóñez, Guillem Plans, Manel Camps R., Pere Figueras, Marc Parayre, Sergi Gonzàlez, Marc Béjar, David Rigola. Fotografies: Lluís Franco, Víctor Castillo, Aina Torres, David Chao.

Acomiadem el 2023 brindant per totes les grans fites que hem pogut recollir al Diari i per tot el que ens espera el 2024. Encara no sabem què suposarà el nou any, però estem segurs que hi haurà molt a explicar.

Celebrem tot el que ha passat i tot el que vindrà en un any en què Sabadell serà la Capital de la Cultura Catalana i ho serà a tota la ciutat: a les festes majors dels barris que encara hem de gaudir, en les obres que acolliran els nostres teatres i ens tornaran a posar la pell de gallina, amb l’òpera, en la cultura popular… Grans artistes locals seduiran la ciutat i el país.

El 2024 ha de ser l’any de complir amb les millores que s’han promès, i també l’any de les entitats i dels èxits esportius que esperem que arribin. Desitgem que l’any nou ens porti empenta i sort compartides. De moment, però, fem un repàs a tot el que ha donat de si aquest 2023. Que no ha estat poc.

Gener

Tràgic accident de trànsit en començar l’any

Una notícia que ens hauria agradat no haver d’explicar. Les dues primeres víctimes mortals de 2023 en una carretera de Sabadell per un xoc frontal. Segons els testimonis, un conductor de 37 anys –mort en l’accident– va cometre una imprudència que va costar la vida a una nena de 13 anys.

La Mola, ben enfarinada

El 24 de gener de 2023 la ciutat va ser testimoni d’un fenomen meteorològic poc habitual: alguns flocs de neu van caure sobre els carrers de la ciutat, tot i que amb temperatures per sobre dels zero graus centígrads. A Sabadell, la neu no va acabar enfarinant els carrers, però sí completament la Mola, a 1.104 metres respecte al nivell del mar.

Trasllat al carrer Indústria

El Centre Metal·lúrgic, els gremis i associacions integrants es van traslladar a la nova seu a la casa Guasch, al carrer d’Indústria, amb l’entrada principal per la plaça Miquel Crusafont. La nova seu disposa de 1.500 metres quadrats.

Què va ser rellevant?

El trànsit de la Gran Via és alarmant. I ho vam saber gràcies a xifres: mil vehicles hi circulen cada hora. En total, en són 22.100 diaris. És la via més transitada, però no l’única. L’avinguda de l’Alcalde Moix, principal connexió amb la carretera que connecta amb Castellar, rep 11.600 turismes al dia.

Mor Gerard Escoda

Dol en el Centre d’Esports Sabadell per la mort del director esportiu, Gerard Escoda, a causa del càncer que patia. Havia arribat a l’estiu anterior per encapçalar el nou projecte esportiu, apostant per Gabri Garcia com a entrenador.

La cita, de Montse Sanfeliu. Maquillatge i perruqueria:

“Em sento molt feliç pel premi Gaudí perquè és un reconeixement a molta feina que no es veu”.

Febrer

Divuitena Copa de la Reina de l’Astralpool CNS

L’Astralpool Club Natació Sabadell (CNS) ha aconseguit sumar la seva divuitena Copa de la Reina –catorze de les darreres setze edicions– després de superar el CN Mataró per 8 a 6. Terrassa ha estat testimoni d’un partit entre dos equips que han ofert una batalla de gran intensitat durant els 32 minuts d’aquesta final, on CNS va agafar ràpidament l’avantatge al marcador.

Què va ser rellevant?

Les prospeccions arqueològiques, ja finalitzades al solar dels habitatges 26-28-30, del carrer de Sant Pere han permès descobrir un complex de quatre grans dipòsits d’olis minerals del segle XIX.

Un incendi crema l’edifici del Llac Center de Sabadell



Un incendi va cremar l’edifici en obres del Llac Center de Sabadell, l’antic centre comercial. Fins a 14 dotacions de Bombers s’hi van desplaçar. El fum va obligar, fins i tot, a confinar el Taulí. No es van haver de lamentar víctimes. L’edifici es trobava ple procés de rehabilitació per convertir-lo en una residència d’estudiants privada. La causa del foc va ser accidental.

Sharonne, quasi al Benidorm Fest

L’artista Sharonne es va quedar a les portes de la gran final del Benidorm Fest, certamen que serveix per escollir el representant d’Espanya a Eurovisió.

Vuit empreses, al MWC

Vuit ‘start-ups’ de Sabadell participen al Mobile World Congress amb és de 2.000 empreses.

Les restes són de Cipriano Martos

Les restes exhumades a Reus són del militant antifranquista Cipriano Martos. El sabadellenc va morir el setembre del 1973 per la ingesta d’àcid càustic durant els interrogatoris als quals el va sotmetre la Guàrdia Civil.

Març

Sentència exemplar a la Manada de Sabadell

El Tribunal Suprem va acordar elevar les penes als tres integrants de La Manada de Sabadell que van ser condemnats per participar en una violació grupal d’una jove de 18 anys el febrer del 2019. Dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. El tercer condemnat, passarà dels 22 als 28 anys de presó. Un altre home no va poder ser identificat i un altre continua desaparegut.

Mor Josep Molins, referent de l’atletisme de Sabadell

El sabadellenc Josep Molins va morir el 2 de març a l’edat de 90 anys després de patir una llarga malaltia. Fins aleshores, era el president de la Joventut Atlètica de Sabadell (JAS), càrrec que va ostentar en les últimes dècades. Va participar en els Jocs Olímpics de Roma 1960, va guanyar la Jean Bouin, va córrer la Marató de Nova York i va guanyar innumerables títols.

Farrés expulsa un regidor

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va expulsar el regidor del Govern Jesús Rodríguez per amenaces i coaccions al despatx de Farrés. El motiu de la discussió hauria estat l’absència de Rodríguez a la llista electoral del PSC pel 28M.

Estrena pel 75è aniversari

La Joventut de la Faràndula va estrenar l’obra en motiu del seu 75è aniversari. La cirereta del pastís a un any de celebracions com guanyar la Creu de Sant Jordi o fer el pregó de Festa Major del 2022.

El Banc Sabadell descarta tornar

El Banc Sabadell no tornarà a tenir la seu social a la ciutat, almenys de moment. L’entitat no es planteja revertir la decisió de traslladar-se de Sabadell a Alacant, presa el 2017 en l’auge del procés, perquè “no s’han donat les condicions”.

Volta ciclista

La Volta Ciclista a Catalunya va tornar a fer parada a Sabadell després de 20 anys.

Premi Enderrock

El grup sabadellenc Flashy Ice Cream va guanyar el premi Enderrock pel millor disc de música urbana: Aftersun.

Abril

L’Astralpool engrandeix la llegenda a Europa

L’Astralpool Club Natació Sabadell es va proclamar campió de la Champions League per sisena vegada en la seva història després de superar el CN Mataró per 9 a 8. Amb aquest nou títol continental, l’equip de David Palma va engrandir un palmarès inigualable en el waterpolo europeu.

La final va tenir lloc a casa, a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, amb un públic assistent multitudinari: més de 1.300 espectadors han presenciat en directe una nova fita del conjunt sabadellenc. La celebració va ser molt especial i també la vam recollir així en la portada del Diari.

Nou servei de Pedriatria amb un convidat especial



L’Hospital Parc Taulí de Sabadell va celebrar la inauguració de la nova decoració de l’àrea d’hospitalització pediàtrica, a la tercera planta de l’edifici Ripoll. L’acte va comptar amb la presència d’un convidat molt especial, el Mago Pop, que va passar una bona estona amb alguns dels petits ingressats al centre hospitalari.

Els guanyadors de la Festa de l’Esport

Sergi Cabanas, un dels estendards del Club Natació Sabadell, va agafar el relleu de Maica Garcia com a millor esportista de Sabadell a la Festa de l’Esport. El Club de Tennis Sabadell també es va coronar com l’entitat més destacada.

Gemma Ruiz, al top de vendes

La sabadellenca Gemma Ruiz va aconseguir coronar-se entre les més venudes en el Sant Jordi 2023 amb la seva novel·la Les nostres mares. La festa es va viure amb intensitat i amb bones vendes de roses i de llibres.

Roc Casagran

“Escriure m’ajuda a comunicar-me amb el món i saber que no estem tant sols com ens pensem”.

Maig

El CE Sabadell guanya i certifica la permanència

El conjunt arlequinat supera La Nucía (2-0), amb gols de Guillem Molina i Armando Corbalán, i certifica la permanència a la tercera categoria del futbol estatal. L’equip de Miki Lladó aconsegueix l’objectiu dues setmanes abans de cloure la Primera Federació, després de signar un ‘13 de 15’. La Nova Creu Alta va jugar un paper decisiu en aquesta fita, gràcies a les tres victòries consecutives, decisives per espantar els fantasmes del descens. Milers d’arlequinats van celebrar la permanència amb els jugadors sobre la mateixa gespa de l’estadi creualtenc.

6.000 assistents en la 15a edició del festival Embassa’t



La pluja no va poder frenar un nou èxit d’assistència del festival Embassa’t, en la seva 15a edició. Un total de 6.000 assistents van ballar al ritme dels diversos artistes que van passar pel Parc Catalunya, en una edició on el grup The Tyets va posar la cirereta al pastís en la cloenda, amb més de 3.000 assistents entregats al tàndem del maresme, on el Coti x Coti va ‘encendre’ l’amfiteatre amb sardanes multitudinàries.

Mor Sabina Rocamora

La ballarina Sabina Rocamora mor amb 93 anys., una de les referents de la dansa clàssica a Sabadell. Va tenir dues escoles de dansa a la ciutat, amb les quals organitzava grans festivals de fi de curs i gales amb la Joventut de la Faràndula.

Farrés arrasa a les eleccions

Marta Farrés aconsegueix la majoria absoluta i serà alcaldessa quatre anys més. Farrés aconsegueix un suport que no s’havia vist en els últims vint anys a Sabadell –l’últim precedent va ser la victòria de Manuel Bustos l’any 2003–.

Destaquem…

L’historiador sabadellenc Genís Ribé publica l’obra ‘Deportats. Sabadellencs als camps nazis (1940-1945)’, realitzat pel Museu d’Història de Sabadell. Un llibre on es recopila les històries de vida de 63 sabadellencs o residents a la ciutat deportats als camps nazis, entre 1940 i 1945.

Bon Preu inverteix 14 milions d’euros a Sabadell

El grup Bon Preu inaugura el seu segon supermercat a la ciutat, a l’antic vapor de Cal Borni Duch, al carrer Brutau, després d’invertir-hi 14 milions d’euros. Amb l’obertura, es creen 53 nous llocs de treball a Sabadell.

Esteve Calzada, President del CE Sabadell: “No puc oferir al nostre club ni el temps ni l’energia que requereix una responsabilitat tan important”

Juny

Juli Fernàndez abandona el càrrec de conseller de Territori

“Gràcies president, per la confiança i per haver pogut treballar des del Govern per millorar la vida de la gent”.

Mirna Lacambra rep la Medalla d’Or

Mirna Lacambra, soprano sabadellenca, va rebre la Medalla d’Or per la seva aportació a la cultura i a la música, màxima distinció honorífica del Cercle del Liceu. Mirna va ser la fundadora de l’Associació Amics d’Òpera de Sabadell. El seu paper decisiu en la promoció de l’òpera a la ciutat i a tot el país sens dubte ha deixat petjada a la ciutat en tots aquests anys.

Què va ser rellevant?

El Parc Taulí continua sent pioner. Va ser el primer hospital de l’Estat en utilitzar la tècnica Sigmoidopexia per tractar torsions al còlon en pacients que no poden ser operats amb resultats molt satisfactoris.

Marta Farrés, investida de nou com a alcaldessa

Després de guanyar les eleccions municipals del 28 de maig amb majoria absoluta, Marta Farrés va ser investida alcaldessa de Sabadell en el ple de constitució del nou Ajuntament. Més d’un centenar de personalitats de la ciutat van assistir a l’acte. Farrés va agafar la vara d’alcaldessa de la mà de Rosa Pareja, la regidora de més edat del ple.

120 anys del CE Sabadell

Gairebé tres-centes persones van participar en l’acte principal a Fira Sabadell per commemorar els 120 anys de vida del Centre d’Esports. Presidents, jugadors, tècnics i socis de diferents èpoques van ser els protagonistes.

En el top de la Selectivitat

Els sabadellencs Joel Trapero (Mare Déu de la Salut) i Quim Martinez (Escolar Ramar 2) van assolir un 9.90 general i 13,90 i 13.30 en les específiques.

Aleix Gómez entra a la història

El jugador d’handbol del FC Barcelona, tot i no assolir la Champions, va convertir-se en el màxim golejador històric de la ‘Final Four’ amb un total de 69 gols en només cinc edicions de la màxima competició continental.

Juliol

Adeu a ‘Llongue’, el músic que tenia temps per a tothom

Sabadell va perdre el passat juliol un melòman empedreït i, sobretot, un gran amic. La cultura sabadellenca va quedar en xoc per la mort de Llongue, Josep Maria Llongueras, als 63 anys, la matinada de dissabte a Bellver de Cinca (Aragó). Va ser el líder del mític grup La Madam, una banda que des de la ciutat va ser partícip de l’impuls del rock català i amb els quals va enregistrar tres LP’s i dos maxi singles. La primera vegada que va tocar amb el grup va ser el gener de 1983, en una espectacular actuació al festival Eufonia, en un dels túnels de la Gran Via.

Menys denúncies, més agressions

Les denúncies per violència masclista a Sabadell van retrocedit el primer trimestre del 2023. Malgrat tot, els delictes per agressions físiques van disparar-se un 10%, amb pràcticament un centenar de sentències

Reaccions a la nova equipació

La primera equipació del Centre d’Esports 23/24 va causar impacte. La substitució dels tradicionals quatre quadres arlequinats blanc-i-blaus per un total de 120 petits quadres per simbolitzar els anys del club va generar polèmica i sensacions.

El futur metge que va reanimar un infant a la Bassa



El sabadellenc Raúl López, de 26 anys i estudiant de 6è de Medicina, va viure el juliol passat un dels episodis més complicats de la seva vida. Mentre treballava a la Bassa, va detectar una nena de cinc anys en estat d’inconsciència a l’aigua. Una reanimació in extremis del Raúl va ser el detonant que va convertir l’episodi en un ensurt, i no en una tragèdia.

Agost

L’escola Arraona ja respira totalment neta d’amiant

L’escola Arraona, al barri dels Merinals de Sabadell, es va acomiadar finalment de les teulades d’amiant que des de feia dècades recobrien el centre. Operaris i tècnics treballaven durant els dies d’agost a les instal·lacions del centre educatiu per fer la substitució de la coberta de fibrociment, ja retirada, i per millorar-ne l’aïllament tèrmic. Aquesta era una demanda històrica a l’escola de la ciutat.

Què va ser rellevant?

Un any més, Sabadell va esdevenir una de les ciutats d’acollida dels infants sahrauís provinents del campament de Tindouf. Enguany, 13 joves de 9 anys van arribar en el marc del projecte ‘Vacances en Pau’.

L’ocupació hotelera resisteix

Acostumats a rebre hostes per temes laborals, els hotels de Sabadell van viure un mes “molt millor del que podria haver estat”.

Pinten la paret de casa amb un mural de Mickey Mouse



Història curiosa al carrer d’Atlanta, a la Concòrdia. A la Cristina Garcia, de 21 anys i acabada de graduar en Belles Arts a València, li van oferir una primera feina a Sabadell força insòlita: pintar un mural infantil del Mickey Mouse a la façana lateral d’una casa. “Em va fer molta il·lusió perquè pintar per primera vegada al carrer és tot un repte”.

‘Barbie’ arrasa a les sales de cine

‘Barbie’ va arrasar a Sabadell, convertint-se en la pel·lícula més vista del 2023 a la ciutat. Més de 20.000 persones havien passat pels cinemes Imperial i Eix Macià durant el mes d’agost, quan el fenomen va ser més fort.

La Vuelta, a Sabadell

La Vuelta va arribar a Sabadell, generant una gran expectació i deixant imatges espectaculars als carrers de la ciutat.

Setembre

Carlos González i Natalia Revilla, un pregó diferent

Els cantants sabadellencs Carlos González i Natalia Revilla, coneguts pel seu pas pel programa Eufòria de TV3, van ser els protagonistes del pregó que dona el tret de sortida oficial a la Festa Major de la ciutat. En una plaça de Sant Roc plena de gom a gom, on es barrejaven fans del programa, veïns i curiosos d’arreu de la comarca, la Natalia i el Carlos van trencar el guió per mostrar-se com són. Van despullar la seva ànima i van parlar de les inquietuds i frustracions dels artistes joves, com ells, que comencen a fer carrera. I també de la importància de perseverar per assolir l’èxit. Així començava una Festa Major que va tenir viure un èxit absolut, sobretot en els diferents concerts musicals.

Amagatalls i colònia de Nova York, les troballes al Centre

Dos amagatalls i una colònia de Nova York eren noves troballes rellevants per al patrimoni històric i patrimonial de Sabadell. Les prospeccions arqueològiques al carrer Raval de Dins, on s’hi van localitzar diverses sitges i forns de ceràmica, permetien ampliar la informació sobre la vida dels darrers set-cents anys en aquest sector de la ciutat.

Noves proves del cas Jubany

El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell va ordenar noves proves per esclarir la mort de la jove bibliotecària Helena Jubany. Demanava comparar mostres del seu jersei amb l’ADN dels dos investigats en el cas.

Un espai per a Cipriano Martos

Una plaça recorda la figura i història del militant antifranquista, assassinat per la dictadura. El seu germà Antonio va convertir-se en el principal artífex, després de lluitar per recuperar les seves restes durant 50 anys.

Què va ser rellevant?

La sequera ja era un tema candent el mes de setembre. El terme municipal de Sabadell formava part del 45% de la superfície total de Catalunya que no havia assolit els 400 mm en el darrer any pluviomètric, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Ramon Alberich i la Cambra

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, va presentar la candidatura als representants de les empreses que conformen el ple per optar a la reelecció els pròxims quatre anys. Després va resultar reelegit.

L’èxit de Joan Monràs

El corredor de muntanya sabadellenc va entrar en el Top 100 de la mítica Ultra Trail Mont-Blanc a Chamonix, superant una infecció d’orina en el recorregut de 100 quilòmetres. També va ser el millor català classificat.

Premi Nacional per a Cañizares

El guitarrista, compositor i pedagog Juan Manul Cañizares va ser distingit amb el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura en la modalitat d’interpretació. Cañizares va iniciar els seus estudios al Conservatori de Sabadell.

Octubre

El PSC i Junts pacten governar a la ciutat

Junts entra a formar part del govern municipal de Sabadell, després que l’alcaldessa, Marta Farrés, i Lluís Matas segellessin l’acord entre el PSC i la formació independentista. El líder de Junts passa a ser sisè tinent d’alcaldessa i responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. La seva número 2, Katia Botta, és la nova regidora de Projecció de Ciutat i Turisme. Remarquen que és un “pacte en clau de ciutat”.

Monràs fa l’Everesting Run Challenge a la Mola

Repte assolit. Més de 100 quilòmetres, 9.000 metres de desnivell i un total de 21 pujades (i baixades) a la Mola. El corredor sabadellenc Joan Monràs va fer realitat l’Everesting Run Challenge l’octubre passat després de 19 hores i 30 minuts, completant d’una tirada els 8.848 metres d’altura del pic és alt del món.

Què va ser rellevant?

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, es va comprometre a millorar els Jutjats de Sabadell amb una inversió de 23 milions d’euros fins al 2029. La Generalitat descartava la construcció d’un nou equipament.

Sentència al crim de Can Llong

Sentència al crim de les bessones. Per a l’autor material dels fets, Isaac Gil, 17 anys; 16 per a Pilar Vázquez i 20 per a Dolores Vázquez.

Miki Lladó, fulminat

L’entrenador del CE Sabadell és destituït després d’una derrota a casa davant el Fuenlabrada (0-1) amb molts crits de l’afició. El balanç: 10 victòries, 9 empats i 9 derrotes. Aleshores, l’equip encara no estava en zona de descens.

Casablancas, profeta a casa seva

Benet Casablancas serà compositor resident en les dues pròximes temporades de Joventuts Musicals. Fins a principis de 2025, músics d’arreu interpretaran al Teatre Principal la música creada pel compositor sabadellenc.

Laura Calçada, autora del controvertit ‘Fucking New York’:

“El llibre és ‘voyeur’ com jo. Des de petita que mirava pel forat del pany. Jo espiava els pares com follaven, saps?”

Novembre

Exitosa estrena de ‘Les vides del Fèlix’



El sabadellenc Fèlix Colomer va entrar de ple a la portada d’HBO. La sèrie que ha creat i dirigit el documentalista sobre la seva vida, ‘Les vides de Fèlix’, va estrenar-se íntegrament a la plataforma, en català i en castellà. L’obra reconstrueix a través de set capítols diferents etapes de la seva vida: l’arbitratge de futbol, els escacs, la música trap, el porno, l’activisme i l’amor, entre els temes destacats.

L’impacte de les restriccions per la sequera a la ciutat

Les restriccions d’aigua per la sequera han impactat de ple en les zones verdes de Sabadell. Fent una volta pel parc de Catalunya o passejant pel parc Central es pot veure: els arbres no tenen bona salut i la gespa està seca o directament morta. A començaments de novembre, la Generalitat estudiava noves mesures per fer front a l’escassetat d’aigua per culpa de la falta de pluges acumulades els darrers mesos.

Què va ser rellevant?

El restaurant de la Mola, tancat. La Diputació de Barcelona, que atorga la concessió, va confirmar que l’actual acord era improrrogable. La família Gimferrer dirà adeu a l’equipament el pròxim 22 de gener.

Un ‘Aladí’ de rècord

‘Aladí’, el musical de la Joventut de la Faràndula, es va acomiadar del públic amb un balanç més que positiu: el muntatge va aconseguir 14.000 espectadors a les divuit funcions que se’n van fer des de la seva estrena al maig.

Josep Escartín, nou síndic

El sabadellenc Josep Escartín va ser nomenat síndic municipal de greuges de Sabadell en el ple ordinari de novembre. Qui ja va ser el primer síndic de la ciutat, al càrrec durant 12 anys, substitueix la també sabadellenca Eva Abellan.

Desembre

El nou model de pediatria desperta crítiques

El nou model d’atenció pediàtrica que proposa el Departament de Salut ha despertat el rebuig tant del govern municipal com del teixit veïnal i associatiu de Sabadell. Salut defensa concentrar el servei a alguns CAP per millorar l’atenció, mentre creixen les crítiques de ciutadans, entitats i partits pel moviment.

Concretament, el que proposa la Generalitat és concentrar la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques. “És l’exportació del model de pediatria que hi ha al nord de Sabadell a la resta de Catalunya”, adverteix David Bergadà, portaveu de SOS Pediatria. Ara per ara, Sabadell compta amb quatre CAP sense pediatre.

L’Ajuntament atura el projecte del Surfcity

L’Ajuntament de Sabadell ha aturat la tramitació de la piscina d’onades artificials prevista a tocar de la Bassa, a la zona esportiva de Sant Oleguer. La situació de sequera que afecta la ciutat i tot Catalunya des de fa pràcticament tres anys, juntament amb les crítiques de l’oposició i d’entitats, han desencadenat la decisió.

Èxit rotund dels Pastorets

Nadal no és Nadal si no hi ha Els Pastorets. Fidels a la cita, a l’escenari del Teatre Sant Vicenç s’ha pogut tornar a viure el clàssic nadalenc. Una obra que, mantenint la tradició, però innovant, ha tornat a aconseguir un ple absolut al teatre.

L’Astralpool, eliminat

No ha pogut ser. L’Astralpool CN Sabadell ha caigut davant el Novi Beograd (7-11) i s’acomiada de la LEN Champions. Igual que la temporada passada, els de Quim Colet s’han quedat a un punt d’estar entre els vuit millors del continent.

Dos cinquens premis de la loteria

Sabadell s’ha endut dos cinquens premi de la rifa de Nadal. El número premiat ha estat el 86007 i ha estat venut a la carretera de Prats, 179 i el 57421, repartits a via Massagué, 44. Han estat premiats amb 6.000 euros.

Pujada d’impostos

El Govern de Sabadell aprova definitivament la pujada dels impostos un 15%. En un ple extraordinari aquest desembre, l’executiu de PSC i Junts ha aprovat per majoria les ordenances fiscals per al 2024, amb el rebuig dels grups de l’oposició, ja que tots hi han votat en contra.

Sabadell pagarà 4 milions a Smatsa

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dona la raó a l’empresa de neteja i de recollida de residus Smatsa. El consistori haurà de pagar prop de 4 milions d’euros per un dels litigis oberts de l’època del quadripartit.