Per a molts de vosaltres, apreciats lectors, el 2021 serà l’any després. Així també ho viu l’equip del Diari. Acomiadem el primer any després de l’esclat de la pandèmia, però també 365 dies marcats per la represa de la vida, de les trobades i els sopars. L’any de la recuperació econòmica, per a les empreses i per als seus treballadors. No hem erradicat el virus, però hem après a conviure-hi.

Ara que el 2021 s’acaba, pensem que cal fer memòria: repassar els moments d’esplendor i projecció per a la ciutat i per als seus veïns, i també la cruesa i el dolor dels instants més difícils. Les imatges, les notícies, les dades, les declaracions i les portades del Diari són, conjuntament, una fotografia de l’any de la ciutat.

Malgrat el pas dels anys, i tot i viure en una societat canviant, hi ha alguns valors que són segell propi dels sabadellencs: l’ambició, l’emprenedoria, l’empatia i el respecte, el talent, la perseverança, un sentiment comú de pertinença, i tants altres adjectius que ens representen. Aquest repàs dels fets més notoris recorre l’any de Sabadell, però sobretot ens parla del caràcter i dels trets dels sabadellencs, de la vida a la ciutat. I d’una ciutat que, malgrat tot, és viva.

GENER

4 de gener. Torna el confinament municipal

El 2021 va començar d’una manera que ja coneixíem: amb confinament municipal per l’augment de contagis després de Nadal. En aquest cas la mesura va durar 10 dies, del 7 al 17 de gener, i durant aquest període tot el comerç no essencial va haver de tancar durant el cap de setmana.

6 de gener. Retirada de Miquel Blanchart

El triatleta del Club Natació, Miquel Blanchart, anuncia la seva retirada després de 21 anys competint en aquesta especialitat. Va aconseguir participar en la prova de Kona (Hawaï), considerat el Mundial del triatló.

19 de gener. L’absis de la Salut, a la sala d’operacions

Exactament 75 anys després de la seva inauguració, les pintures d’Antoni Vila Arrufat a l’absis del Santuari de la Mare de Déu de la Salut reben la seva restauració. Les obres culminaran per l’Aplec.

19 de gener. Els pisos dels Merinals es poden rehabilitar

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va concloure en el seu estudi independent que els pisos dels Merinals s’han de rehabilitar i no cal tirar-los a terra. L’informe assegura que la seguretat dels veïns no està en perill.

20 de gener. La segona dosi arriba als primers 146 vacunats

Els residents del complex residencial Sabadell Gent Gran (Taulí) van ser els primers a rebre la segona dosi de Pfizer.

22 de gener. Entrevista a Mariona Creus, presidenta del Taulí: “Hi ha potencial sanitari més enllà de Barcelona. Som un gran hospital i encara podem ser-ho més”.

Febrer

2 de febrer. El D.S. compra el Diari de Terrassa

L’empresa editora de Diari de Sabadell, Novapress Edicions, va comprar el Diari de Terrassa, aleshores en situació concursal. L’editora va assumir la majoria de la plantilla, 21 treballadors, vuit menys dels que formaven part de l’anterior plantilla.

6 de febrer. El Llac Center es transforma

Després d’anys abandonat, presenten un projecte per reconvertir el centre comercial Llac Center de l’Eix Macià en un espai amb 40 pisos i una residència d’estudiants amb 182 habitacions individuals i dobles.

6 de febrer. ‘Vitals’: el Taulí arriba a HBO

De Sabadell al món. HBO comprava els drets del documental Vitals, sobre la Covid-19. Gravat al Taulí per una productora sabadellenca!

8 de febrer. Ensorrament mortal a Cifuentes

Un home de 52 anys va morir el 8 de febrer en caure-li a sobre el sostre del seu domicili, que es va ensorrar. El succés es va registrar a les 9.31 h al carrer de Turina, 37 (Cifuentes). Del mateix habitatge en va sortir una altra persona, il·lesa.

11 de febrer. El Taulí aconsegueix el reconeixement CERCA

L’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí (I3PT) va rebre a mitjans de gener l’acreditació com a centre CERCA. Això li permet formar part de l’elit de la recerca catalana i accedir a nous projectes i a més finançament per promoure la investigació aplicada al territori. El director de l’I3PT, Lluís Blanch, va assegurar que això els permetria “potenciar molt” les col·laboracions.

14 de febrer. Sabadell dona la victòria al PSC a les eleccions catalanes

El PSC va guanyar amb claredat les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer a Sabadell. Els socialistes van obtenir el 27% dels sufragis, encadenant així tres victòries consecutives a la ciutat: les generals i les municipals (2019) i les catalanes. Els resultats sabadellencs van contribuir a la victòria de la candidatura de Salvador Illa a tot Catalunya.

23 de febrer. El Diari baixa al carrer per acostar-se als lectors

Marc Basté Alujas, editor del Diari de Sabadell, sobre la nova seu a la plaça de Ricard Simó: “Avui el periodisme local necessita transparència absoluta i proximitat amb el carrer i els ciutadans”

Març

3 de març. Adeu a Josep Bombardó

El referent del tèxtil sabadellenc Josep Bombardó ens va deixar als 74 anys. El sector empresarial de la ciutat reconeixia el seu “infinit llegat”.

4 de març. Entrevista al germà d’Helena Jubany

“Sabadell no estarà tranquil fins que no se sàpiga tota la veritat. Hi ha una mà fosca que vol mantenir la impunitat de tots els implicats en el crim”.

14 de març. Queralt Castellet, bronze mundial en snownoard

La rider sabadellenca va assolir una brutal medalla de bronze en els Campionats del Món Fis de neu i Freeski a l’Aspen Snowmass, superant tots els obstacles, una caiguda i unes dures condiciones meteorològiques.

18 de març. Banc Sabadell es confirma en solitari

César González-Bueno és ratificat com a conseller del Banc Sabadell, per confirmar el futur de l’entitat en solitari, sense el BBVA. A la reunió, es va acordar que la presidència seria no executiva, mantenint-hi Josep Oliu al capdavant.

18 de març. Sabadell és Capital de la Cultura Catalana

La candidatura de Sabadell per ser Capital de la Cultura Catalana l’any 2024 va quedar confirmada, dies després que Calella (Maresme) es retirés de la cursa. L’anunci va ser el tret de sortida perquè es comencés a treballar per poder rellançar la cultura de la ciutat i potenciar la marca Sabadell arreu de Catalunya durant l’any 2024, amb la implicació de les entitats i el talent local. El projecte continua en marxa.

19 de març. El fracàs escolar, una assignatura pendent a Sabadell

El 20,4% dels joves sabadellencs de 17 anys abandonen els estudis un cop finalitzada l’ESO. És una taxa d’abandonament molt més alta que a Europa, on la mitjana és del 10%. Sabadell té deures pendents.

Abril

1 d’abril. Sabadell, seu del grau d’Infermeria

El rector de la UAB, Javier Lafuente, va explicar al D.S. que la universitat comptava amb Sabadell per instaurar-hi un nou grau d’Infermeria, en els pròxims cursos. La proposta ha prosperat i, actualment, hi ha reservat l’Artèxtil.

11 d’abril. El CN Sabadell domina la Copa de la Reina

Amb una victòria sobre el Mataró (9-11) a la piscina Pere Serrat, l’Astralpool Club Natació Sabadell es va confirmar com el gran dominador de la Copa de la Reina de waterpolo: cinquè títol consecutiu i dissetè de la història.

13 d’abril. Es crea l’Arc Metropolità, liderat per Sabadell

Les ciutats de la segona corona metropolitana van constituir formalment una aliança estratègica per tenir pes en les decisions que es prenen a Barcelona i a Madrid. Va néixer l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, que integra ciutats que se senten infrarepresentats en l’adopció de noves polítiques i denuncien la manca d’inversió i d’infraestructures. Mesos més tard, aquest octubre, l’alcaldessa, Marta Farrés, va ser nomenada presidenta de l’ens.

16 d’abril. Sentència per a la Manada de Sabadell

Els tres responsables de la violació múltiple a una noia de Sabadell el 3 de febrer del 2019 van ser condemnats per l’Audiència de Barcelona, a penes d’entre 13 i 31 anys de presó. Un d’ells entrava a judici fent un provocador gest de victòria.

23 d’abril. Voràgine de Sant Jordi: roses exhaurides, llargues cues i terrasses plenes

El desconfinament va fer que fins i tot les previsions més optimistes se superessin. I el dia assolellat també va propiciar una afluència massiva. Els ciutadans van fer cues de més d’una hora per aconseguir una rosa. Les llibreries també van ser un punt calent del dia, amb cues d’entrada a les més cèntriques.

Maig

5 de maig. Reobre a mitges el CAP del Poblenou

El consultori local del Poblenou reobria després de gairebé un any i dos mesos a causa de la pandèmia del coronavirus. La reobertura del consultori es feia de forma parcial, tant per l’horari com perquè no disposava d’un metge.

9 de maig. Cau l’estat d’alarma i les franges a l’hostaleria

El segon estat d’alarma, decretat el 15 d’octubre, tocava de ple el sector de la restauració. Les mesures que van fer “molt de mal” al sector.

15 de maig. Els Saballuts assagen 14 mesos més tard

Remuntada. La colla castellera Saballuts reprenia oficialment els assajos, després de 14 mesos aturats per la Covid-19. Començaven amb la canalla. Haurien d’esperar, però, fins a principis d’octubre per poder estrenar-se a plaça.

15 de maig. Entrevista a Josefa Hernández, pacient del Taulí amb Covid persistent: “El soroll em molesta, els braços em fan mal, les cames se’m dobleguen i tinc molt de cansament”

24 de maig. La sabadellenca Lourdes Ciuró, consellera de Justícia

La fins aleshores portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, es convertia en la nova consellera de Justícia de la Generalitat. Lluís Matas rellevava Ciuró al càrrec i es posicionava com a número u de Junts per Sabadell.

30 de maig. El dolorós descens del CE Sabadell

En una jornada final d’infart, el conjunt arlequinat va consumar la pèrdua de la categoria a l’estadi d’Anduva. Tot i guanyar el Mirandés (0-2), no es va produir la carambola desitjada –la victòria del Lugo a Vallecas va ser fatal– i es van viure escenes dramàtiques al final del partit, amb els jugadors i tècnics plorant sobre la gespa. L’aventura al futbol professional només va durar deu mesos i el Sabadell baixava a la nova Primera RFEF.

Juny

1 de juny. La Pista Cobert d’Atletisme s’estrena com a vacunòdrom

Es va obrir per vacunar-hi només primeres dosis de Pfizer. Aleshores, a Sabadell, el 58% de la població encara no havia rebut cap dosi, mentre que un 42% sí, i un 22,3% d’aquests ja havien rebut la pauta completa. La Pista tancava finalment les portes com a punt de vacunació massiva el diumenge 18 de juliol. Un mes i escaig després.

1 de juny. Llum verda al pavelló Oest

El projecte inicial per al nou pavelló Oest, als Merinals, rebia l’aprovació del ple municipal. Les obres començaran el 2022 amb un cost de 8 milions.

11 de juny. Josep Maria Manyosa, nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

Substitueix en el càrrec Joan B. Casas, tots dos economistes. “És un honor que m’hagin proposat en substitució d’una persona tan rellevant”.

12 de juny. Dos anys de Marta Farrés com alcaldessa de Sabadell

“El Govern està bé com està perquè funciona. Amb Junts hem buscat aliances puntuals”

12 de juny. L’Embassa’t s’estrena amb èxit al parc de Catalunya

Després de la suspensió de l’Embassa’t de l’any 2020 -per motius de Covid-, el festival indie sabadellenc tornava en format presencial amb gran èxit. Centenars de persones recuperaven l’amfiteatre del parc de Catalunya com a escenari. Caps de cartell com Sidonie, Manel i Pau Vallvé, així com artistes locals com Lu Rois, deixaven molt bon gust de boca en l’edició del 2021.

14 de juny. Aleix Gómez, campió d’Europa

El jugador sabadellenc d’handbol va conquerir el màxim títol continental amb l’FC Barcelona després de superar l’Aalborg danès (36-23) en la final disputada a Colònia. Aleix Gómez es va erigir en el màxim golejador del partit.

Juliol

1 de juliol. ‘Hub’ aeronàutic a l’Aeroport

L’Ajuntament, Aena, el Consorci de la Zona Franca i la Universitat Politècnica de Catalunya arriben a un acord per convertir l’Aeroport en un centre de referència en innovació aeronàutica i aeroespacial de l’Estat.

14 de juliol. Marta Morell és expulsada de Podem

18 de juliol. Carla Domínguez, or a l’Europeu

La jove atleta terrassenca de la Joventut Atlètica Sabadell va fer història a Tallinn (Estònia) en proclamar-se campiona d’Europa sub-20 dels 5.000 metres llisos amb un temps de 16’ 16’’ 57. Una confirmació de la seva gran progressió.

22 de juliol. Tanca el vacunòdrom de la Pista Coberta d’Atletisme

El departament de Salut decideix posar punt final al vacunòdrom de la Pista Coberta d’Atletisme. Des que va obrir l’1 de juny fins al seu tancament, s’hi van administrar 169.000 dosis. Paral·lelament, més d’una vintena de farmàcies posen a la venda tests d’antígens. Així mateix, i entre altres temes en portada, fèiem ressò del full de ruta, per als pròxims nou anys (2030), dissenyat per al barri de Covadonga, un projecte que neix amb l’objectiu de convertir aquesta zona de Sabadell en un barri innovador, inclusiu, saludable i sostenible.

27 de juliol. Tanca el Teatre del Sol

L’històric escenari de Sabadell no tornarà a obrir les portes, 33 anys després, malgrat que les obres de rehabilitació de l’edifici neoclàssic acaben aquesta setmana. El motiu principal del tancament és el desgast, tant econòmic com emocional, que van suposar les obres urgents per rehabilitar l’equipament, que estava clausurat des del mes de maig (perquè l’edifici patia problemes estructurals greus).

31 de juliol. Dos milers d’alumnes de Formació Professional, sense plaça per estudiar el que volen

Agost

3 d’agost. La Casa Taulé reviu com a Arteneu

Nova vida per a l’antiga Alliance Française, que acull ara un centre d’art per a infants amb necessitats especials. L’Arteneu va obrir a mitjans de setembre i també ofereix servei de bar al pati, el qual serveix com a via de socialització entre els familiars dels nens i nenes que participen en les extraescolars.

6 d’agost. L’abandonament d’animals bat rècords a Sabadell

Durant els mesos de juliol i agost, la protectora va rebre 249 animals.

21 d’agost. Relleu a la direcció tècnica del CNS

Álex López posa punt final després de tres anys al capdavant de la direcció tècnica del CN Sabadell. La seva posició l’ocupa José Antonio del Castillo.

25 d’agost. Belles Arts tindrà cafè-tertúlia

La Cava Urpí encapçala un projecte que pretén ser una tornada a l’essència de l’històric bar de l’Acadèmia de Belles Arts, que els anys setanta i vuitanta es va convertir en un refugi de la tertúlia cultural i dels ambients artístics.

28 d’agost. Últims raigs d’estiu: s’acaben les vacances

Amb una il·lustració de Martí Saiz, destacàvem en portada l’operació tornada de les vacances per milers de sabadellencs.

Setembre

4 de setembre. Una Festa Major a mig gas, però alegre i sense contagis

Es va dubtar molt sobre el format de la FM del 2021. El repunt de contagis de Covid del juliol va encendre totes les alarmes. Així que l’Ajuntament va decidir suspendre els concerts, ja anunciats prèviament. Tampoc hi va haver Barraques. I els esdeveniments de la Cultura Popular es van recloure al recinte tancat de la Fira Sabadell. Tanmateix, la ciutadania es va llençar al carrer i va viure la FM, igualment, amb alegria desfermada. A més a més, l’extensió de la vacunació i els aforaments controlats van fer que la celebració de la FM no tingués un gran impacte en la transmissió de Covid, com es va mesurar les dues setmanes posteriors a la seva celebració -com sempre, el primer cap de setmana de setembre-.

9 de setembre. Entrevista a Meritxell Gómez, llevadora del CAP Sant Fèlix: “La vacuna contrala Covid-19 és segura i protegeix les embarassades i els bebès”

10 de setembre. Fi a les cabines telefòniques

A principis de setembre explicàvem que les 70 cabines telefòniques que encara sobrevivien als carrers de Sabadell tenien els dies comptats. La irrupció de la telefonia mòbil ha fet caure en desús les cabines telefòniques fins avui.

14 de setembre. El ‘hub’ aeronàutic, pendent de 2 milions d’euros

Sabadell es va postular per rebre una part de la inversió prevista per a l’ampliació del Prat (que va quedar suspesa) per desenvolupar el hub aeronàutic de l’Aeroport de Sabadell. Per desenvolupar el projecte, caldria rebre una inversió inicial de dos milions d’euros –segons càlculs municipals– dels 1.700 milions d’euros que l’Estat tenia previst invertir a Barcelona.

Octubre

7 d’octubre. Festa de l’Esport Sabadellenc

Dos anys després, el Teatre Principal va tornar a ser l’escenari de la gala i es va proclamar la waterpolista Laura Ester, campiona d’Europa amb el Club Natació, com la nova reina de l’esport local. En el capítol d’entitats, la guanyadora va ser el Centre d’Esports Sabadell, premiant el seu retorn al futbol professional. El president, Esteve Calzada, va recollir el guardó.

8 d’octubre. Acord per fer el campus de salut

L’Ajuntament i la UAB, juntament amb l’ESDi i el Taulí, van signar un conveni per posar en marxa la nova oferta universitària a l’Artèxtil.

14 d’octubre. Andi recupera les estades

Andi Down va recuperar el projecte Pis Pont, dins del seu programa de vida independent, després d’estar un any i mig aturat per la pandèmia. L’entitat atén persones amb discapacitat intel·lectual a través de diferents programes.

15 d’octubre. Celebració del Centenari de la Cambra de la Propietat

16 d’octubre. Banc Sabadell pacta l’ERO

El Banc Sabadell i els sindicats van tancar un acord per a l’acomiadament a través d’un ERO d’almenys 1.380 treballadors amb baixes voluntàries. La mesura evitava acomiadaments forçosos, una de les grans prioritats de les dues parts.

23 d’octubre. Fira Sabadell: cap a un model sostenible?

Sabadell té un equipament únic en l’àmbit comarcal. Es tracta de Fira Sabadell, un complex equipat i amb grans possibilitats, però que no acaba d’arrencar. El 2022 complirà 15 anys en funcionament. En aquest temps, tot i acollir desenes de fires i congressos, mai ha aconseguit ser sostenible. El 2019 –l’últim any abans de la Covid– va allotjar onze congressos i dues fires. La Fira va estar activa una quarta part de l’any.

Novembre

4 de novembre. La crisi de subministraments arriba a Sabadell

El coronavirus, el Brexit i la paralització del transport marítim són alguns dels factors que van provocar greus problemes de subministrament de matèries primeres que van afectar empreses i comerços sabadellencs. La crisi que vivia el món començava a impactar a la ciutat, també. Vam explicar com ho patien els concessionaris, la restauració, el sector agrari i la indústria tèxtil.

9 de novembre. Urgències del Taulí diu “prou”

“Estem molt cremats”, expressava personal d’Urgències del Taulí, en una de les concentracions per demanar més personal i espai de treball.

14 de novembre. Una Marató musical sabadellenca

El disc de 2021 té un gran segell sabadellc. Hi participen els músics Sergio Dalma i Flashy Ice Cream; bona part ha estat gravat als estudis de Ten Productions; hi participa el compositor Jordi Cubino i el director és Àngel Lacalle.

18 de novembre. L’1,6% que no vol vacunar-se

El mes de novembre constaven 3.111 sabadellencs que havien rebutjat la vacuna al Departament de Salut. Representaven un 1,6% de les persones que poden rebre el vaccí a la ciutat. Faltava poc per arribar a l’any de vacunació.

22 de novembre. Adjudicades les obres del Passeig, per 1,2 milions d’euros

Va ser un pas indispensable com en totes les grans obres per poder iniciar els treballs, previsiblement entre finals de gener i principis de febrer de l’any vinent. Amb aquesta obra, el consistori vol actualitzar el Passeig amb més verd i elements d’aigua. Per això, es plantaran 38 nous arbres que s’afegiran als 23 existents, de manera que en total n’hi haurà 61 i així també es guanyaran zones d’ombra.

23 de novembre. Pedro Munitis, nou tècnic del CE Sabadell

Desembre

3 de desembre. Més embussos que mai a la C-58

Agafar el cotxe és ara més complicat que fer-ho abans de la pandèmia: les retencions entre setmana s’han disparat de mitjana un 54,7% a la C-58 i l’AP-7 l’últim trimestre, en comparació amb els mateixos mesos del 2019, segons Trànsit.

4 de desembre. Primer Fòrum Industrial Sabadell

Cal iniciar la reindustrilització local i generar mecanismes eficaços de col·laboració publicoprivada. És una de les principals conclusions del primer Fòrum Industrial Sabadell organitzat pel Diari amb el suport del CZF i l’Ajuntament.

15 de desembre. Repararan les coves de Sant Oleguer

L’Ajuntament destinarà 51.000 euros a reparar les històriques coves de Sant Oleguer. Fa pràcticament dos anys que estan precintades perquè les pluges del temporal Glòria les van fer inaccessibles, des del febrer del 2020.

15 de desembre. Can Feu, a la Guia Michelin 2022

El restaurant encapçalat pel xef Josep Maria Villagrasa tornarà a sortir com a establiment recomanat a la Guia Michelin de l’any 2022. Poca broma: arribaran als 21 anys consecutius en què surten distingits en la famosa guia culinària.

20 de desembre. Sabadell anuncia el Portal Sud per al 2023

Sabadell tindrà un accés viari a la ciutat completament renovat a principis del 2023 si no hi ha cap imprevist que compliqui el calendari. El Govern va adjudicar el 20 de desembre les obres de construcció del nou Portal Sud amb una inversió de 4,4 milions d’euros. La Diputació de Barcelona ha aportat una subvenció de gairebé la meitat del cost, 2 milions d’euros. Ja adjudicades les obres, l’executiu preveu que els treballs comencin en el primer trimestre del 2022 i durin un any, de manera que si tot es compleix estaran acabats en començar el següent. El projecte pretén reordenar l’accés viari pel sud de la ciutat amb una nova rotonda que faciliti l’entrada i la sortida de la Gran Via i del polígon Sud-oest.

18 de desembre. Entrevista a Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell condemnat a presó.

“Aniré tres anys a la presó per dues multes de trànsit, i res més. Això ha de comportar una sentència així?”

22 de desembre. Pressupost tancat i aprovat

Sabadell va aprovar definitivament els pressupostos i ordenances fiscals per a 2022 el passat 22 de desembre, després de resoldre les al·legacions presentades. Els comptes augmenten fins als 252,6 milions d’euros i van tirar endavant amb el suport del Govern i Junts per Sabadell. L’oposició va retreure l’augment de taxes. El ple va ser telemàtic per la pandèmia.