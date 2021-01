A quiròfan les pintures de Vila Arrufat a La Salut

Els murals són obra del pintor i gravador sabadellenc Antoni Vila Arrufat (1894-1989), qui també fou membre fundador de la Colla de Sabadell. Impressionants i poc estudiats, els murals de Vila Arrufat a La Salut són un goig per a la vista. Fets amb la tècnica del marouflage, porten per títol les quatre estacions i representen escenes de la història de la ciutat i el santuari.

Però en aquestes noces de platí, els toca passar per quiròfan i ser restaurats. “I això és un projecte que és de tots i que ens necessita a tots”, explica Mercè Mena, vocal de la junta de La Salut. Per això, fan una crida a la ciutadania sabadellenca per tal que facin aportacions econòmiques, objectiu pel qual han obert un compte de Bizum.

El pressupost del projecte s’eleva, grosso modo, fins als 100.000 euros. Tant la Generalitat com l’Ajuntament de Sabadell i el mateix Bisbat són les administracions que hi col·laboren econòmicament, però encara no està tancada la quantitat de la seva aportació. “Per això, hem iniciat aquesta campanya de micropatrocinador”, explica Mercè Mena.

De fet, el procés per engegar la restauració està sent “una mica llarg”, reconeix la mateixa Mena. I ara, tot coincidint amb una efemèride tan rodona com el 75è aniversari de la seva inauguració, han donat llum verda a la restauració.

Ja han mogut l'altar

Les obres arrenquen el proper dilluns, 25 de gener. De fet, aquest cap de setmana passat hi ha estat treballant un grup de voluntaris d’Emaús, que han estat ajudant a preparar el presbiteri per a l’inici de la restauració de les pintures. Tot està desmuntat i l’altar ja està mogut de lloc. Divendres posaran la bastida i dilluns vinent arrenquen oficialment.

L’equip de restauradors (mitja dotzena) està encapçalat per Aleix Barberà, tècnic del Centre de restauració de Béns Mobles de Catalunya. Es limitaran a restaurar l’absis, tot i que Vila Arrufat hi va treballar en diferents etapes entre 1940 i 1960, i va crear també els vitralls i els frescos dels murs laterals. En total, hi estan documentades més de 150 peces. Arrufat és fill del també pintor Joan Vila i Cinca (cofundador de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, l’any 1876). A la vegada, és pare de Joan Vila Grau. Tota una nissaga d’artistes sabadellencs.

Acabat per al 25 d’abril

Està previst que les obres acabin abans del 25 d’abril. “Per tal que es pugui gaudir per a l’Aplec de la Salut”, reconeix Mena. “La celebració del 2020 va ser un fiasco pel confinament. A veure si enguany pot anar bé”, explica.

