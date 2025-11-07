ARA A PORTADA

El històric Circ Raluy arriba a Sabadell

Com és habitual l'esplanada de l'avinguda Francesc Macià és l'emplaçament de l'espectacle

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 19:32

Des del dia set al trenta de novembre de 2025 a l'esplanada de l'avinguda Francesc Macià, el Circ Raluy representarà el seu renovat espectacle anomenat "TERRA", el van estrenar aquest estiu a Platja d'Aro. Tenen per tradició renovar els seus espectacles cada dos anys. El tema és actual, i a través dels seus números cinquens, es transmetran missatges ecològics amb poesia i incorporant la natura: la terra, l'aire, l'aigua i el foc. Ens comenta que "novembre no és de les millors datés, la proximitat de les festes de Nadal i les consegüents despeses retreuen al públic, però Sabadell sempre respon bé i tenim molt bona acollida". 

William Giribaldi és el codirector del Circ Raluy juntament amb la seva esposa Rosa Raluy, fundat l'any 1960 a Barcelona. Giribaldi diu satisfet: "Sabadell per mi és un moment romàntic, porto al circ trenta-i-un anys" reconeix que "la ciutat vallesana és un dels dos destins fixos que no canviem: el Moll de la Fusta a Barcelona i Sabadell". La companya es mou habitualment entre trenta i trenta-quatre persones i una fila de vehicles i carruatges de 280 metres. Com és habitual es traslladen amb vehicles històrics i carruatges de principis de segle, l'última incorporació ha sigut un camió de bombers Mercedes-Benz de 1951. Tenen una gran col·lecció de vehicles i lògicament no els traslladen tots.

 

