I per als més dolents, carbó de Terrassa

Pura Ceba torna a exportar aquest Nadal un carbó molt especial per als infants que no s’hagin portat gaire bé. Es tracta del carbó amb denominació d’origen de Terrassa, que han preparat des de l’entitat Pura Ceba.

“No ens enganyem, els sabadellencs tampoc no som uns sants, així que per Reis arriba carbó a quasi totes les cases”, explica Jordi Llunell, membre d’aquesta iniciativa sabadellenquista. Ara bé, si els Reis han de portar carbó, almenys que quedi certificat “que conté el més elevat grau de dolenteria i perversió”, matisa Llunell.

O sigui, que prové de Terrassa. De fet, de seguida ho van veure clar. “Perquè allà en saben molt d’això de no portar-se bé”, afegeix. “Mitjancers de l’ONU” I explica com va ser (sempre a parer d’aquest membre de Pura Ceba) el procés per aconseguir el carbó.

“A través de mediadors de l’ONU, ens vam posar en contacte amb jugadors de rugbi egarencs dels Carboners, qui personalment ens extreuen de les mines terrassenques el carbó per als nens i nenes sabadellencs”. Aquests esforços han donat el seu fruit i ja es pot trobar a diferents punts de distribució, entre els quals a la fira de Santa Llúcia i a Moviment Nat (plaça de l’Àngel).