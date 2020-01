Aquesta setmana és coneguda com la setmana dels barbuts, la més freda, segons la tradició. La temperatura mínima per aquest dilluns serà semblant a la de diumenge, i de matinada hi haurà glaçades febles o moderades i inversió tèrmica a l’interior.

El cel estarà enteranyinat per núvols alts i prims, si bé a la tarda també n’hi haurà algun de mitjà.