L’oportunitat tecnològica

La indústria 4.0 acostuma a traduir-se en molts anglicismes i tecnicismes que costen de digerir: ‘cloud computing’, ‘big data’, Internet de les coses… conceptes que sovint queden allunyats de la majoria. L’allau de canvis tecnològics ha portat noves paraules, ha afectat la nostra vida diària i també les empreses.

Sovint, aquestes transformacions fan por. Representen l’ocasió perfecta per agafar competitivitat i aprofitar els grans avantatges que representa el mercat global. Mitjançant la tecnologia, una empresa sabadellenca pot fer negoci des de la ciutat arreu del món, desafiant les franges horàries i els models econòmics de cada país.

La tecnologia està a l’abast de totes i tots i ara és el moment d’encoratjar les empreses a fer una reflexió sobre com, per què i per a qui es produeix, buscar noves maneres de transmetre el missatge i arribar més lluny encara. Com tot: es pot veure el got mig ple o mig buit, es pot pensar que hi ha més competència o que estem davant d’una oportunitat. El D.S. creu que la transició cap a la indústria 4.0 pot contribuir a posicionar Sabadell en un món cada cop més globalitzat.