Alberto Leira rescindeix i pendents de tancar l’últim fitxatge

Sense sorpreses. El Centre d’Esports i Alberto Leira han arribat a un acord per a la rescissió del contracte, una plaça al mig del camp que a partir d’ara serà per Carlos Beitia, el jugador valencià de 19 anys que va arribar cedit pel Vila-real i ja ha entrenat aquest dimecres amb els seus nous companys després de superar la revisió mèdica. Leira deixa el Sabadell sense haver mostrat les seves condicions. De fet, només ha participat en 6 partits, un com a titular davant el Badalona. En total ha disputat 171 minuts d’arlequinat.

El mercat d’hivern només està pendent de tancar l’últim fitxatge, el central esquerrà que va demanar Antonio Hidalgo. Tot apunta al basc Xiker Ozerinjauregui, actual jugador del Betis Deportivo a Tercera Divisió. Nascut a Zalla i format a Lezama, ha jugat a diversos equips com Basconia, Toledo, Peña Sport -club on va acumular més experiència a Segona Divisió B-, R. Sociedad B i Cornellà la temporada anterior. Al conjunt del Baix Llobregat va jugar 9 partits i es va classificar pel play-off d’ascens. Només falta l’acord per la rescissió amb el club bètic.

Edgar, prudent

El davanter gavanenc, pitxitxi de l’equip amb 7 gols, no vol caure en un excés d’eufòria amb la privilegiada posició de l’equip, líder destacat. “Aquesta situació és fruit d’un bon treball i ho hem de gestionar bé per continuar creixent. La clau és ser ambiciosos i no baixar el pistó. La relaxació és inviable en aquest vestidor. Existeix una unió impressionant i això ens fa més forts”, ha deixat clar. Precisament la visita de l’Hèrcules, en una situació crítica, els fa estar en alerta. “Ells estan vivint unes circumstàncies semblants a la nostra de final de la temporada passada. Això crea una gran ansietat i és molt complicat. Però tenen jugadors d’un gran nivell i vindran amb ganes de reaccionar. Per això hem de sortir amb la màxima intensitat i també serà important el suport de l’afició, que últimament està sent vital”.

Edgar assegura que “encara no mirem on juguen els rivals directes. Ens hem de centrar en nosaltres mateixos i mantenir la línia del partit a partit”. D’altra banda, a títol personal travessa un moment dolç després del patiment de l’any anterior. “Va ser la pitjor temporada esportiva de la meva carrera per tot plegat, però em va fer molt fort i ara estic content d’oferir la meva millor versió i aportar gols a l’equip”. També ha donat la benvinguda a Carlos Beitia. “L’hem acollit com un més, aquí som com una família”.