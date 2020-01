La Cambra de Comerç reclama un nou model econòmic per lluitar contra el canvi climàtic

Les 13 cambres de Catalunya, inclosa la Cambra de Comerç de Sabadell, demanen un canvi de model econòmic que doni resposta a les necessitats del canvi climàtic. En un comunicat conjunt, aquestes organitzacions empresarials aposten per una nova ordenació del territori, descentralitzat i distribuït. L’automatització, la connectivitat i la digitalització de la mobilitat multimodal haurien de ser la base d’aquest nou model. Per a aconseguir-ho, apunten que cal facilitar la mobilitat sostenible i la reducció de la congestió i la contaminació.

Entre les mesures que proposen les cambres hi ha l’aposta per un model d’infraestructures que incentivi la mobilitat activa de les persones i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels vehicles a motor. I per aquest avançar en aquesta direcció demanen impulsar el transport metropolità, “molt especialment Rodalies”; la millora de les condicions de circulació del transport públic en superfície, la construcció dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona (inclosos al Corredor Mediterrani), la jerarquització de la xarxa viària o l’augment d’estacions d’intercanvi modal.

Paral·lelament, aquestes organitzacions empresarials recorden que la reordenació del territori i dels fluxos econòmics han d’anar acompanyats de polítiques d’inversions que permetin disposar d’unes bones telecomunicacions, amb cobertura i accés a la fibra òptica i el 5G.

Ajudes pels afectats de la borrasca Glòria

En el mateix comunicat, les 13 cambres mostren la seva solidaritat amb les famílies, empreses i entitats afectades directament per la borrasca Glòria. En aquest sentit, demanen que s’activin polítiques i plans d’ajudes econòmiques a les empreses afectades, i l’agilització de les obres de rehabilitació.

També afegeixen que l’impacte del temporal ha posat de manifest la necessitat d’inversió urgent en un pla que adapti les infraestructures crítiques necessàries per fer front als fenòmens meteorològics extrems i als requeriments propis de l’increment del nivell del mar, així com s’avancin a les onades de calor a l’estiu.

Tanmateix, les cambres proposen reunir els sectors afectats per copsar les necessitats de cada comarca i contribuir a fer d’altaveus de les necessitats i les solucions als diferents problemes climàtics, hidrogràfics i de comunicacions.