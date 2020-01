Milloren les instal·lacions de la piscina de Ca n’Oriac

L’actuació consisteix a renovar la instal·lació de filtració de forma completa amb la substitució, a més, del sistema actual de cloració per un altre d’electròlisi salina. Actualment la filtració es fa mitjançant un únic equip de filtració i bombeig per a les dues piscines del complex (adults i infants). En aquest sentit, cal duplicar bombes i filtres per separat per a cadascuna de les piscines.

Aquestes modificacions impliquen la necessitat d’ampliar l’espai existent de la sala de filtració. A més, per actualitzar les instal·lacions a la normativa vigent, aquesta sala es segrega de la sala de clor i s’hi adequa l’accés. La part existent de la sala s’està rehabilitant completament, amb el buidatge de totes les instal·lacions que hi ha i el sanejament de murs, sostre i terra.

Avantatges de l’electròlisi salina

El sistema de filtració per electròlisi salina presenta alguns avantatges en relació amb el sistema de cloració. És un sistema de desinfecció més econòmic (tant pel producte emprat –la sal comuna– com pel manteniment de l’equip depurador) i també més sostenible.

Les obres tenen un pressupost d’uns 420.000 euros, adjudicada a Grupmas Constructors, SL. La piscina municipal de Ca n’Oriac va entrar en funcionament a mitjan dels anys 1980. La mitjana d’afluència a la instal·lació dels darrers deu anys és de prop de 25.000 banyistes.