La 4a edició del cicle de conferències Aigua i Món d’Aigües Sabadell se centrarà durant aquest any en l’emergència climàtica i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En total se’n faran quatre, en dijous i a les 18 h, a la seu de la companyia al carrer de la Concepció, 14 (Centre). Les ponències són d’accés lliure i gratuït amb inscripció prèvia a fundacio@cassa.es.

Començarà el cicle la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, que centrarà la seva ponència en el Decret d’Emergència Climàtica a Catalunya i el seu impacte al vector aigua. La conferència serà dijous 20 de febrer a les 18 hores.

La segona ponent serà la meteoròloga i presentadora del temps de RAC1, Mònica Usart. En el seu cas explicarà tots els detalls i anècdotes que comporta l’elaboració de la previsió del temps als mitjans de comunicació. La seva ponència tindrà lloc dijous 16 d’abril a les 18 hores.

En tercer lloc intervindrà la cap de Cooperació Internacional de la Creu Roja a Catalunya, Bàrbara Díaz, que compartirà amb els assistents la importància que té l’aigua en les crisis humanitàries: com podem garantir l’accés a aigua potable, tant per beure com per garantir les mínimes condicions sanitàries? La conferència tindrà lloc dijous 18 de juny a les 18 hores.

Per últim, el cicle el tancarà l’enginyera i directora de Desenvolupament Sostenible de SUEZ, Dulcinea Meijide. En el seu cas se centrarà en com es poden revertir els efectes del canvi climàtic. Mejide explicarà què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. La sessió serà dijous 29 d’octubre a les 18 hores.