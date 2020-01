Manuel Alcaide: canviar plaques de pladur per samarretes d’Star Wars

Hi ha decisions que costen de prendre, sobretot quan es tracta de canvis que alteraran el dia a dia. Manuel Alcaide (Sabadell, 1984) s’hi ha trobat recentment, davant la possibilitat de fer un gir de 180 graus a la seva rutina diària, canviant la seva professió de tota la vida en el sector de la construcció per la de botiguer.

“Des dels 18 anys he treballat instal·lant plaques de pladur, és un material que s’utilitza molt per fer aïllaments, envans, sostres desmuntables i s’utilitza en naus, oficines o vestuaris”, explica. De feina no n’hi faltava. Això sí, comportava un conjunt de sacrificis que van estretament vinculats amb la professió.

“En aquest sector cal matinar sempre molt, s’arriba a casa fet pols, i et lleves també cansadíssim del dia anterior, sempre acabes brut i comporta un estrès important perquè hi ha una responsabilitat per l’obra que si surt malament pot fer mal a algú”, detalla.

Va ser a mitjans de l’any passat quan a través de les xarxes va veure una possibilitat per fer un canvi de rumb a la feina i va decidir llançar-se a la piscina. “Necessitava un canvi, i vaig veure l’opció de fer una cosa nova, centrar-me en un negoci vinculat a un món amb el qual em sento còmode, vinculat a la nostàlgia dels anys 80 però també amb elements d’actualitat”, relata.

Es tractava de la cadena de botigues El Señor Miyagi, que utilitza el nom del gran mestre d’arts marcials de la pel·lícula The Karate Kid. L’establiment ofereix una àmplia gamma de productes com ara samarretes, ninots, clauers o maquetes, però el que més destaca és la selecció de samarretes, amb dissenys exclusius centrats en pel·lícules i sèries com Star Wars, Retorn al Futur, Joc de Trons, Friends o Bola de Drac.

“Vam obrir el 21 de desembre, just abans de la campanya de Nadal, i la rebuda ha estat molt positiva, la gent entra i molts remenen i sobretot xerren amb mi dels records que tenen de les sèries, plegats parlem de la nostàlgia, són temes que he viscut des de petit”, assegura Alcaide. No obstant això, la competència és dura. “Com a contraprestació a Internet, aquí et pots emprovar la samarreta per veure si et va bé”, argumenta, afegint que la botiga apropa un tipus de producte que funciona bé a ciutats com Barcelona.