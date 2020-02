Les farmàcies de Palau-solità i Plegamans es cardioprotegeixen

Les farmàcies de Palau-solità i Plegamans incorporen des d’aquesta setmana desfibril·ladors portàtils de darrera generació en el marc del projecte científic Catalunya, territori cardioprotegit. El municipi es converteix, així, en la quarta ciutat de Catalunya, després de Badalona, Reus i El Masnou, amb totes les seves farmàcies cardioprotegides, en una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de la localitat, la Fundació Barcelona Salut, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i que compta amb la col·laboració de la companyia Uriach, farmacèutica catalana que té la seu social en aquest municipi.

La mort sobtada cardíaca, que a Catalunya va provocar més de 3.000 morts al 2019, pot afectar a qualsevol persona i de manera imprevista. La primera hora des de l’aparició dels símptomes ve precedida per la pèrdua brusca de consciència.

Es disposen d’un màxim de 10 minuts per actuar i intentar salvar la vida de la persona i d’aquí la importància vital que el desfibril·lador es trobi tan accessible com sigui possible. La mort sobtada multiplica per 16 les defuncions a conseqüència dels accidents de trànsit.

El desfibril·lador automàtic és un dispositiu que només actua en cas de necessitat i pot ser utilitzat per qualsevol persona, tot i que no disposi dels elementals coneixements sanitaris, doncs actua només en cas de fibril·lació ventricular.

Amb quatre milions de defuncions cada any a Europa, la malaltia cardiovascular persisteix com la principal causa de mort al continent i el seu impacte és encara major en les dones (54%) que als homes (46%). Al 2018, la malaltia cardiovascular va causar 124.197 defuncions a Espanya i 21.034 a Catalunya. En el món, aquesta patologia causa el 28,5% de la mortalitat total (56 milions), seguida de les morts a causa de càncer (26.3%) i de les malalties del sistema respiratori (12,6%).