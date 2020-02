El grup BonÀrea ha obert aquest dimecres una nova botiga al centre de Sabadell. Es tracta de la tercera amb què compta en aquesta zona de la ciutat i l’onzena a tot el terme municipal.

Concretament, el nou establiment se situa al carrer Tres Creus, on antigament hi havia ubicat el Centre Metal·lúrgic. Les llicències es van començar a tramitar al 2017, però en tractar-se d’un edifici patrimonial el procés es va allargar, i no va ser fins a l’agost que van començar les obres.

“Arrenquem amb sis treballadors, però mica en mica anirem ampliant fins arribar als vuit o deu”, explica Jordi Alcaraz, responsable de la botiga. L’establiment estarà obert de 9.00 a 21.00 h de dilluns a dissabte, i diumenge de 9.00 a 14.00 h.

Aquest és el segon establiment que la firma obre a través de franquícia al centre de la ciutat. En les darreres setmanes també ha obert una altra botiga situada a la plaça del Mercat, i que juntament amb la de la ronda Zamenhof completa l’oferta al centre de la capital vallesana.