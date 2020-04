L’Ajuntament decideix reduir el treball social a domicili

Publicitat

L’Ajuntament de Sabadell i l’empresa Accent Social han acordat minimitzar l’atenció domiciliària de les treballadores socials per evitar contagis innecessaris i per preservar aquells serveis més necessaris. Des d’aquest dilluns, es cobreixen tan sols la meitat dels serveis, que habitualment es presten als usuaris. Segons el regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, són 600 serveis enfront dels 1.200 que es fan habitualment.

Aixó tenint en compte “que molts usuaris ja s’havien donat de baixa amb anterioritat”. El que no implica, diu Cortés, que si algun usuari ho torna a demanar “es revisi de nou el seu cas i es pugui tornar a donar d’alta”. Afirma que aquest servei “està sota control, està cobert i s’està seguint el protocol necessari per preservar el servei”.

Eloi Cortés, ha explicat al D.S que es tracta d’una decisió que ha pres l’Ajuntament “en l’àmbit tècnic”. Aquesta reducció, afirma que no es pot considerar com a serveis mínims, ja que no es deixen d’atendre els casos més urgents i necessaris. També s’ha establert un marge “per poder assumir-ne de nous”. Cortés diu que de totes maneres es tracta d’un servei que durant l’any ja fluctua molt “sigui per vacances o per altres motius”.

Davant d’aquesta emergència social i sanitària, s’ha posat en marxa un pla d’actuació que, segons Cortés, l’empresa Accent Social “ja havia aprovat poc abans del decret d’alarma en previsió de què podria passar”.

Un col·lectiu d’alt risc.

Pel que fa a les demandes del col·lectiu de treballadores d’aquest sector, que reclamaven material adient per fer front a la pandèmia i evitar contagis recíprocs, Cortés diu que actualment l’empresa disposa de material suficient “tot i que en va arribant a onades per les dificultats que hi ha per aconseguir aquest tipus de subministrament”.

Això no obstant, Rosa Salido, delegada del sindicat CGT s’insisteix en la manca de seguretat a l’hora de treballar. La delegada sindical argumenta que la reducció del servei, també es deu a la pressió d’aquestes treballadores.

Actualment, segons el sindicat CGT, més d’un centenar d’usuaris s’han donat de baixa voluntàriament per por a “que nosaltres que anem d’una casa a l’altra, els contagiem”. D’altra banda, Salido, xifra en cent deu les baixes de les treballadores de l’empresa “en som unes tres-centes i actualment només en treballen 130”. La seva feina, diu és d’alt risc i afegeix que “som com una bomba de rellotgeria”.

Les treballadores socials havien reclamat fa dies una major seguretat i protecció en els seus ambients de treball i havien denunciat la manca de material protector a l’Ajuntament de Sabadell perquè els proporciones equips necessaris. Davant la manca de resposta per part de l’Ajuntament, van posar una denuncia al jutjat de guàrdia.

Repartiment de mascaretes

D’altra banda, aquests dies, la secció sindical de la CGT de treballadores socials ha repartit més de 180 mascaretes de protecció reutilitzables. Aquestes mascaretes han estat cedides per l’entitat sabadellenca del Consell per la República.

Publicitat