Publicitat

El govern català ha comprat 14 milions de mascaretes que els ciutadans podran anar a recollir a les farmàcies. No obstant això, l’arribada estava prevista per a dimarts, 14 d’abril. Avui, en roda de premsa, el govern català ha destacat que hi ha un retard i que no arribaran fins al dia 20 d’abril, és a dir, una setmana més tard.

“Demanaríem que tots els que encara puguin quedar-se a casa amb teletreball o confinats, s’esperin a les properes setmanes per prioritzar que les primeres 100.000 mascaretes siguin per als que tant sí com no han d’anar a partir de dimarts a treballar”, va afirmar Budó.

La compra de les mascaretes, que s’ha fet a una empresa del Maresme, permetrà que cada ciutadà en tingui dues, i es complementarà amb qualsevol que hagin fet, a banda, ajuntaments o altres institucions.

Com aconseguir-la

Per poder recollir la mascareta, caldrà anar a la farmàcia. Serà “indispensable” presentar la targeta sanitària a l’hora d’anar a buscar les mascaretes del govern. Es garanteix que els 14 milions de mascaretes comprades són per a la ciutadania, i formen part d’una comanda al marge de les que es fan per abastir els serveis essencials, com els sanitaris o els d’emergència.

“Aquests dies hi haurà molta més gent desplaçant-se, demanem l’ús de mascaretes, i de guants”, ha dit Budó, remarcant la necessitat de “l’autoprotecció” per evitar la propagació del virus.

Amb tot, Budó demana a les empreses que, en la mesura del possible, permetin teletreballar a tots els empleats que ho puguin fer, i que també siguin flexibles amb els horaris d’entrada per evitar aglomeracions en les hores punta al transport públic.

Publicitat