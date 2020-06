Grups reduïts, però molt ben avinguts!

El joc d’arrencar cebes, les piles de greix al damunt d’un monitor, les celebracions desfermades, les pinyes en equip, les curses de carretes o, fins i tot, les abraçades estan en perill d’extinció aquest estiu? Si els responsables dels casals normalment ja han de barrinar mil i una propostes variades per engrescar la canalla, aquest estiu encara s’hauran de trencar una mica més les banyes. Les mesures de seguretat que hauran de complir les entitats de lleure capgiren com un mitjó la logística dels casals.

Les rentades de mans o la desinfecció de material es convertiran en rutina, la qual cosa serà, de ben segur, un assaig de l’arrencada del curs escolar vinent, el setembre. Ara bé, tot això pisparà la diversió als nens i adolescents que aniran de casal d’estiu? Des del món del lleure, la resposta és rotunda: No!

“El tema és mantenir l’equilibri entre la seguretat i la màgia de les activitats de lleure”

“Les activitats més dificultoses, aquelles que impliquen estar una mica més junts, es poden fer i s‘han de fer, són una necessitat. El tema és mantenir l’equilibri entre la seguretat i la màgia de les activitats de lleure”, assenyala la coordinadora de Projectes Pedagògics d’Escoles i Lleure de la Fundació Pere Tarrés, Irene Alier.

Però, com es pot trobar la fórmula per garantir el còctel de diversió i prudència? I més tenint en compte que l’estiu convida a donar màniga ampla al relaxament. Les activitats en grans grups s’hauran de minimitzar i es funcionarà generalment en grups reduïts de convivència de 10 nens. Poquets, sí, però ben avinguts.

Si la distància de seguretat per a determinades activitats no es pot mantenir, s’haurà de recórrer a les mascaretes i a la desinfecció prèvia i a posteriori del material, a banda de les rentades de mans. “Es treballaran molt les rutines perquè s’incorporin automàticament en el dia a dia del casal”, comenta Alier. Des de Fundesplai, proposen adaptar algunes activitats: “En comptes d’un partit de futbol, es pot fer un rondo. En comptes de l’arrenca cebes, una alternativa seria jugar a fet i amagar…”, explica el portaveu, Josep Maria Valls, qui recalca que, quan no sigui possible aquesta distància, s’haurà de recórrer a la mascareta.

Els monitors, “la gran sort”

“Davant dels reptes, es posen la motxilla i tiren endavant!”

Formació, conscienciació i, sobretot, entusiasme. D’aquestes llavors creix la feina de qui més que ningú fa possible els casals d’estiu, els monitors. Per a aquest estiu, rebran formació complementària de seguretat i d’higiene per fer possible l’estiu enriquit i prudent. “Tenim la gran sort de comptar amb professionals engrescats, que entomen la necessitat social dels nens com un repte”, defensa la professional de la Fundació Pere Tarrés.

També hauran rebut formació sobre gestió emocional, per donar resposta a la situació angoixant que han patit infants i adolescents. “Pot aflorar el patiment que s’hagi pogut acumular durant mesos”, avança Valls.

En aquest sentit, els monitors hauran de gestionar possibles pors, tal com explica que faran Alier: “La canalitzaran i ho encararan com un repte. Parlem de professionals que de seguida es posen la motxilla i tiren endavant!”.

Les colònies: “són poder respirar l’aire pur de la natura”

En el moment que es va decretar l’estat d’alarma, Fundesplai ja va començar a treballar de cara a aquest estiu. “Érem conscients que seria la campanya més important que hem fet mai. Les activitats d’estiu seran l’antídot natural dels efectes nocius del confinament”, apunta Josep Maria Valls.

Es treballarà per adaptar els espais de les cases de colònies. Al menjador, únicament el monitor servirà els àpats, per torns i amb prou distància. A les habitacions, hi haurà separació de dos metres entre lliteres i els nens col·locaran el cap i els peus inversament a com estiguin els companys del seu costat.

Ara bé, gran part del temps serà a l’exterior: “Les colònies són poder jugar i córrer, fer piragüisme, tirolina, excursions, bivac… I tot això és el que trobaran i necessiten els nens, més que mai. El millor que pots fer és estar a l’aire lliure, a l’aire pur de la natura. I és això el que s’ofereix quan estàs de colònies”, expressa Valls.

I els monitors, com ho viuen?

“Les famílies creuen que el lleure és una eina educativa de primer ordre”

“Vam tenir molta incertesa”, reconeix Carmina Abella, sobre com encararien les activitats d’aquest estiu des del Grup d’Esplai La Trepa. De mica en mica i “treballant de valent”, però, han anat encarrilant la situació per assegurar que es compleixin totes les mesures, “amb sentit comú, criteri educatiu i parant especial atenció a la salut dels infants, que és el més important per a nosaltres”, ressalta la monitora.

Els pares han confiat en l’equip de monitors, una quinzena dels quals ha rebut formació específica. Tant ha estat així que la demanda per a les colònies ha estat la mateixa de cada any. “Les famílies dipositen molta confiança en nosaltres, creuen que el lleure és una eina educativa de primer ordre. I ara, més que mai, pren un relleu especial”.

“La desescalada avança, nosaltres seguim amb les mateixes mesures”

A mesura que creixia l’allau de documents de seguretat que la Generalitat enviava, els monitors d’esplai patien. Aquesta por sobtada la va viure, també, Andreu Basolí, de l’Esplai Can Colapi. Mirant-s’ho tot amb una mica més de calma, però, va veure que no seria tan complicat: “Serà una manera de treballar molt diferent, que canviarà el format de les colònies, però aquests protocols es poden assumir”, reflexiona. Tanmateix, és crític: “Que als nens els anirà bé, seguríssim. Però la desescalada avança i els esplais que organitzem les colònies seguim amb les mateixes mesures de fa uns mesos. No és coherent”. Evidencia que a la fase 3 es poden reunir grups de 20 persones. A les colònies, els grups hauran de ser de 10.

